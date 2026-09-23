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Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 23 Eylül 2026 Çarşamba altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, güne değer kaybıyla başlamasının ardından 6 bin 796 liradan işlem görüyor. 22 Eylül 2026 Salı güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 23 Eylül 2026 Çarşamba altın fiyatları
Cansu Çamcı

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 6 bin 837 liradan tamamlamıştı.

Güne satıcılı başlayan gram altın saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 6 bin 796 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 134 liradan, cumhuriyet altını 44 bin 324 liradan satılıyor.

Altının onsu, yüzde 0,7 düşüşle 4 bin 330 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 23 Eylül 2026 Çarşamba altın fiyatları 1

ABD ile İran'ın savaşı sonlandırmaya yönelik diplomatik temaslarda ilerleme kaydetmesi varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.

Diğer taraftan faiz oranlarının uzun süre yüksek kalacağına yönelik beklentiler, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Son zamanlarda ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen şahin açıklamalarla dolar endeksinin 100,8 ile 2 ayın en yüksek seviyesini görmesi de değerli metaldeki düşüş eğiliminde etkili oluyor.
Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 23 Eylül 2026 Çarşamba altın fiyatları 2
Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentilerinin, finansal hizmetler güven endeksinin ve hanehalkı beklenti anketinin, yurt dışında ise dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.765,99
6.767,00
% -1
15:32
Ons Altın / TL
210.167,65
210.252,28
% -1.12
15:47
Ons Altın / USD
4.304,17
4.304,81
% -1.21
15:47
Çeyrek Altın
10.825,59
11.064,04
% -1
15:32
Yarım Altın
21.583,51
22.128,08
% -1
15:32
Ziynet Altın
43.302,34
44.120,81
% -1
15:32
Cumhuriyet Altını
44.677,00
45.352,00
% -0.49
14:26
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