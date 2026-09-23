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Fon soruşturmasında 12 isme mal varlığı tedbiri!

Fon soruşturmasında tutuklanan Emre Tezmen ve Muhammed Yarız dahil 12 ismin tüm mal varlıklarına el konuldu. İşte detaylar...

Fon soruşturmasında 12 isme mal varlığı tedbiri!
Cansu Çamcı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasındaki şüpheli işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında tutuklanan ve haklarında işlem yapılan bazı kritik isimlerin mal varlıklarına yönelik el koyma kararı verildi.

12 ŞÜPHELİNİN TÜM MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Karar kapsamında aralarında Emre Tezmen, Muhammed Yarız, Muhammed Talha Sazak, Sait Aytaç, Tolga Dıramalıoğlu, Emrullah Furkan Gün, Emir Münir Sarpyener, Elif Özüş, Cem Gürkan, Alpay, Mehmet Ziya Gökalp ve Sibel Gökalp'in bulunduğu isimlerin mal varlıklarına el konuldu.

Halk TV'nin haberine göre, Namık Kemal Gökalp, Sibel Gökalp ve Mehmet Ziya Gökalp'in banka hesapları, kripto varlıkları, hisse senetleri, yatırım fonu katılma payları, kiralık kasaları ve şirket ortaklıkları da karar kapsamında yer aldı.

Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in İstanbul, Ankara, Düzce ve Muğla'daki 24 taşınmazına el konuldu. Tezmen'in ortak olduğu çok sayıda şirketteki ortaklık payları da tedbir kapsamına alındı.

Fon soruşturmasında 12 isme mal varlığı tedbiri! 1

YARIZ'IN TAŞINMAZLARI VE FİNANSAL VARLIKLARI DA KAPSAMDA

Pusula Portföy ve Pusula Finans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın yedi taşınmazı ile banka hesapları, kripto varlıkları, hisse senetleri, yatırım fonu katılma payları, kiralık kasaları ve şirket ortaklıklarına da el konulmasına karar verildi.

Fon soruşturması kapsamında daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile Tera Yatırım ve Pusula Portföy yöneticilerinin de aralarında bulunduğu beş kişi tutuklanmıştı.

FON SORUŞTURMASI BÜYÜYOR

Soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), aralarında Tera Yatırım, Pusula Portföy, Hedef Holding, Atlas Portföy, A1 Capital Portföy, Pardus Portföy ve Bulls Portföy'ün bulunduğu şirketlere ait 131 fon hakkında tasfiye kararı almıştı.

Fonların büyüklüğü ve soruşturmaya konu olan işlemlerin kapsamı, sermaye piyasalarında geniş çaplı bir incelemeyi beraberinde getirdi.

20 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan 20 şüpheli de bugün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
soruşturma
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