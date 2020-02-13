FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Çeyrek altın ne kadar oldu?

Çeyrek altın ne kadar oldu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.02.2020 11:04 | Son Güncelleme

Gram altın, dün altının ons fiyatındaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü yüzde 0,4 yükselişle 304,6 liradan tamamladı. Analistler, Çin'de yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin açıklanan verilerin risk algısının artmasına neden olduğunu belirterek, Çin'in Hubey eyaletinde son 24 saatte can kaybında 242 artış olması ve tespit edilen vaka sayısındaki artışın ivme kazanması ile altının ons fiyatının yükselişe geçtiğini ifade etti.

Çeyrek altın ne kadar oldu?

Bugüne de kazançla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 306,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 498 lira, Cumhuriyet altını da 2.040 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,4 artışla 1.574 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Çin'de yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin açıklanan verilerin risk algısının artmasına neden olduğunu belirterek, Çin'in Hubey eyaletinde son 24 saatte can kaybında 242 artış olması ve tespit edilen vaka sayısındaki artışın ivme kazanması ile altının ons fiyatının yükselişe geçtiğini ifade etti.

Gram altın tarafında, jeopolitik gelişmelerin yön açısından belirleyici olmasının beklendiğini aktaran analistler, Suriye konusunda ABD ve Rusya ile sürdürülen diplomatik ilişkilerin gündemin odağındaki yerini koruduğuna işaret etti.

Analistler, bugün ABD'de ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini kaydetti. Teknik açıdan altının onsunda 1.562 doların destek, 1.577 ve 1.589 dolar seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu belirten analistler, gram altında ise 310 liranın direnç olarak dikkati çektiğini söyledi.

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)
PARTNERYok böyle değişim! Gören hayran kalıyorYok böyle değişim! Gören hayran kalıyor
Bakan açıkladı! 21 ayın rekoruna ulaştıBakan açıkladı! 21 ayın rekoruna ulaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gram altın, çeyrek altın, koronavirüs,

En Çok Okunan Haberler

30 bin kişiyi dolandırmıştı! Gürcistan'da yakalandı

30 bin kişiyi dolandırmıştı! Gürcistan'da yakalandı

Balkon pozuna beğeni yağdı!

Balkon pozuna beğeni yağdı!

Ünlü çakmak markası satıldı!

Ünlü çakmak markası satıldı!

13 milyon emekliyi ilgilendiriyor! Pazarlık başlıyor

13 milyon emekliyi ilgilendiriyor! Pazarlık başlıyor

Koronavirüsü ona olan ilgiyi yüzde 50 arttırdı

Koronavirüsü ona olan ilgiyi yüzde 50 arttırdı

Bunu yapanlar dikkat!

Bunu yapanlar dikkat!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Ücretsiz verilen o hizmet son bulabilir

Ücretsiz verilen o hizmet son bulabilir

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Elektrikte yeni tarife yolda

Elektrikte yeni tarife yolda

13 milyon emekliyi ilgilendiriyor!

13 milyon emekliyi ilgilendiriyor!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
350 yi geçeceği garanti
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'de kişi başı bireysel bağış ve yardım miktarı 303 TL

Türkiye'de kişi başı bireysel bağış ve yardım miktarı 303 TL

Bakan Albayrak büyüme verilerini değerlendirdi

Bakan Albayrak: Büyüme trendi başladı

TBB'den dolandırıcılık amaçlı sosyal medya hesapları ile ilgili uyarı

Kredi kartı sahiplerine önemli uyarı

Marmaray'a otopark yetmiyor! Üç şerit yol iki şeride düşüyor

Marmaray'a otopark yetmiyor! Üç şerit yol iki şeride düşüyor

Atlasglobal tüm uçuşlarını durdurma kararı aldı

Atlasglobal tüm uçuşlarını durdurma kararı aldı

Türkiye'de en çok üretilen kesme çiçek 'karanfil' oldu

Türkiye'de en çok üretilen kesme çiçek 'karanfil' oldu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.