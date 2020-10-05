Çeyrek altın ne kadar? Serbest piyasada kapanışta altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları düşecek mi?

Vatandaşların, düğün sezonunun devam etmesi nedeniyle altın ihtiyaçları da devam ediyor. Bazı vatandaşlar ise yatırım amaçlı olarak çeyrek altın ve gram altına yöneliyor. Bu nedenle sık sık çeyrek altın ne kadar sorusunun cevabı aranıyor. Aynı zamanda düğünlerde gram altına olan ilgi de artmış durumda. Dolayısıyla çok sayıda vatandaş gram altın ne kadar sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte kapanışta serbest piyasada altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Vatandaşlar arasında İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun yanıtı da araştırılıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 769 TL’den alınan çeyrek ziynet 774 TL’den satıldı. Şimdi, vatandaşlar tarafından yatırım tercihlerine ve ihtiyaçlarına göre diğer altın fiyatları da merak ediliyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 477,70 TL oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 477,50 TL’den alınan 24 Ayar Külçe Altın (gram) 477,70 TL’den, 3.147 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 3.168 TL’den, 435 TL’den alınan 22 Ayar Bilezik (gram) 439 TL’den, 3.075 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 3.095 TL’den, 1.538 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.548 TL’den ve 769 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 774 TL’den satıldı.