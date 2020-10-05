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Çeyrek altın ne kadar? Serbest piyasada kapanışta altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları düşecek mi?

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.10.2020 22:07 | Son Güncelleme

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Düğünlerin devam etmesi nedeniyle vatandaşlar tarafından sık sık çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, serbest piyasada altın ne kadar oldu? 5 Ekim altın fiyatları ne kadar? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler…

Çeyrek altın ne kadar? Serbest piyasada kapanışta altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları düşecek mi?

Vatandaşların, düğün sezonunun devam etmesi nedeniyle altın ihtiyaçları da devam ediyor. Bazı vatandaşlar ise yatırım amaçlı olarak çeyrek altın ve gram altına yöneliyor. Bu nedenle sık sık çeyrek altın ne kadar sorusunun cevabı aranıyor. Aynı zamanda düğünlerde gram altına olan ilgi de artmış durumda. Dolayısıyla çok sayıda vatandaş gram altın ne kadar sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte kapanışta serbest piyasada altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Vatandaşlar arasında İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun yanıtı da araştırılıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 769 TL’den alınan çeyrek ziynet 774 TL’den satıldı. Şimdi, vatandaşlar tarafından yatırım tercihlerine ve ihtiyaçlarına göre diğer altın fiyatları da merak ediliyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 477,70 TL oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 477,50 TL’den alınan 24 Ayar Külçe Altın (gram) 477,70 TL’den, 3.147 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 3.168 TL’den, 435 TL’den alınan 22 Ayar Bilezik (gram) 439 TL’den, 3.075 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 3.095 TL’den, 1.538 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.548 TL’den ve 769 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 774 TL’den satıldı.

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Vatandaşlar altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi konusunda da araştırma yapmaya devam ediyor. Analistler, koronavirüse yakalanan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın sağlık durumunun iyiye gitmesi ile küresel piyasalarda yükselen risk iştahının ons altın fiyatını baskıladığını belirtti. Analistler, Brexit görüşmelerine dair haber akışı ve Kafkasya’da devam eden jeopolitik gelişmelerin altın fiyatlarının etkileyebileceğini bildirdi. Analistler tarafından teknik olarak altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doları ise direnç olarak öne çıktığı kaydedildi.

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