Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? Uzman isim uyardı: “Gerçek savaş fiyatlaması o zaman başlayacak!”

Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Altın almak veya satmak isteyenler haftanın ilk işlem gününde konuya dair son durumu merak ediyorlar. Piyasaların savaş gölgesinde haftayı tamamladığını belirten uzman isim, "Bunu özellikle küresel borsalarda yavaş yavaş hissetmeye başladık" ifadesini kullandı ve dolar ile altın fiyatlarına ilişkin yorumlarını art arda sıraladı.

UYARISINI HATIRLATIP AÇIKLADI: "BEKLENTİMİZ SÜRÜYOR!"

Geçtiğimiz haftayı anımsatan Memiş, "Acemi yatırımcıların zarar ettiği ciddi anlamda dalgalı bir piyasa var" dedi. “8.400 puan seviyesinin üzerindeki rakamlar; 7.500 seviyesinin aşağısına düşene kadar, yatırımcılar ellerindeki TL’yi altında bekletmeli” uyarısını hatırlatan uzman isim “Aynı beklentimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında “Dolar/TL kuru yavaş yavaş yukarı yönlü hareketlerini sürdürüyor" ifadesine yer veren uzman isim, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özellikle Ekim ayındaki beklentimiz 28 lira seviyesiydi. Buna ramak kaldığını gözlemliyoruz. Görünüm yine pozitif yönde. Yılı 29,70 lira seviyesinde tamamlayabiliriz."

“ALTINA GİRİŞ YAPANLAR İSABETLİ KARAR VERİR”

Ünlü ekonomist açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Özellikle elinde dolar olan arkadaşlarımızı uyardım. 'Arkadaşlar manipülasyon fiyatlaması var. Elinde dolar olanlar çok şanslı. Bu seviyelerden ons üzerinden altına giriş yapanlar oldukça isabetli bir karar verir' uyarılarım vardı. Bugün 1.921 dolar seviyesindeyiz. Yani 110 dolarlık bir değer artışı gördük. Sadece 5 gün içerisinde. Tabii ki jeopolitik risk fiyatlaması tamamen başlarsa piyasalarda 2.000 dolar seviyesinin üzerinde atak gerçekleştirmesi lazım. Yani 2.050, 2.070 dolar seviyesine kadar bu yükselişleri devam ettirmesi lazım. 1.921 dolar seviyesi şu anda kısmen fiyatlandığını bize göstermiş oluyor.

“PİYASALARDA GERÇEK SAVAŞ FİYATLAMASI O ZAMAN BAŞLAYACAK”

Piyasalar ve yatırımcılar neden bekliyor? İzliyorlar kenarda. Farklı ülkeler bu sürece dahil olacak mı? Onlar sürece dahil olduktan sonra küresel piyasalarda gerçek savaş fiyatlaması o zaman başlayacak, çarşı pazar iyice karışmış olacak. O yüzden şimdi kenarda beklemeye devam ediyorlar, risk almamak için. Tabii ki ufak ufak girişler yapıyorlar. Ancak yeterli girişler değil. Farklı ülkeler bu sürece dahil olursa 2.000 dolar seviyesinin üzerinde ataklar kaçınılmaz olacaktır. Altın bulun duran yatırımcı beklemeli ve süreci yakından takip etmeli.”

ALTIN YATIRIMCILARI DİKKAT! O UYARISINI YİNELEDİ

Uzman isim, gram altının 1.750-1.800 TL aralığını takip edeceğini belirtti:

“Şu an ibre yukarı. Malum biliyorsunuz. Bu yıl sonu ile alakalı gram altın TL fiyatındaki beklentim 1.800-1.880 TL aralığıydı. Eğer bu gerginlikler artarak devam ederse -ki devam edecek gibi görünüyor- 1.880 beklentimizden daha önce gerçekleşebilir. Elimizdeki altınları tekrar tutmaya devam ediyoruz.”

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatları, 16 Ekim 2023 Pazartesi günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.725,74 TL üzerinden yapan gram altın 1.727,74 liradan alınıyor, 1.707,98 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 11.427,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 11.420,00 liradan alınıyor, 11.690,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.735.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.727,00 liradan alınıyor, 5.867,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.868,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 16 Ekim itibarıyla 2.855,00 liradan alınıyor, 2.934,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 16 Ekim günü 11.358.95 alış, 11.584.24 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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