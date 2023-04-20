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Ceza yemek daha ucuz! Şaşkına çeviren hesaplama... Otopark ücretlerindeki artışta o detay dikkatlerden kaçmadı! 900 TL yerine...

20.04.2023 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'daki otopark ücretleri yaşanan artışla yeniden gündem oldu. İstanbul'un bazı noktalarında 12-24 saat arasında otopark ücretinin 300 TL olduğu görülürken vatandaşlar yüksek otopark ücretlerine isyan etti. Diğer yandan şaşırtıcı bir detay da dikkatlerden kaçmadı. Otopark ücreti vermek yerine aracı hatalı yere park edip ceza yemenin daha ucuza geldiği fark edildi. Bunun hesaplaması dahi yapıldı. İşte akıllara durgunluk veren o hesabın detayları...

Ceza yemek daha ucuz! Şaşkına çeviren hesaplama... Otopark ücretlerindeki artışta o detay dikkatlerden kaçmadı! 900 TL yerine...

Dönem dönem gündeme gelen otopark fiyatları, yine yaşanan artışla çok konuşuldu. İstanbul'un bazı ilçelerinde otopark fiyatları adeta uçarken 12-24 saat arası ücretin 300 TL olduğu yerlerin bile olduğu görüldü. Ancak çok şaşırtıcı bir detay da dikkat çekti. Hesap edildiği zaman 3 günlük park ücretinin, aracı çekiciye kaptırmak ve ceza ödemekten daha pahalıya fark edildiği anlaşıldı.

"OTOPARK ÜCRETLERİ HAKKINDA ÇOK DERTLİYİM"

Show Haber'de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan vatandaşlardan bazıları "Otopark ücretleri hakkında çok dertliyim", "İspark'ta yer olmadığı için buraya park ettim", "300 TL de ne yani günlük, insanlar ne kazanıyor ki" ve "Uydurma fiş veriyor çoğu" yorumunu yaptı.

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12-24 SAAT OTOPARK ÜCRETİ 300 TL

İstanbul'un özellikle bazı ilçelerinde otoparklar çok zamlandı. Bir otoparkın tabelasında 12-24 saate kadar ücretin 300 TL olduğu görüldü. Yani 1 günlük otopark ücreti.

"ARACIMIZI HATALI YERE PARK ETSEK, YANLIŞ PARK CEZASI ÖDESEK DAHA UCUZA GELECEK"

Vatandaşlardan biri "Ortalama 6 bin TL'ye yakın, günlük neredeyse 200-250 TL'ye yakın otoparka ücret ödüyorum" dedi. Haberde, bazılarının "Aracımızı hatalı yere park etsek, yanlış park cezası ödesek daha ucuza gelecek" dediği aktarıldı. Hal böyle olunca araç sahipleri de otopark fiyatlarına isyan etti. Vatandaşlar "Bu konuda biraz abarttıklarını düşünüyorum, yani sonuçta otopark" değerlendirmesinde bulundu.

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Konuyla ilgili bir hesap da yapıldı. Bir otoparka araç 3 günlüğüne bırakıldığında 900 TL ediyor. Ancak hatalı bir yere park edildiğinde, hatalı parkın cezası 436 TL. Çekici çekerse km başı 15 TL oluyor. Yediemin otoparkına bırakıldığında orada da otomobilin günlük tarifesi 40 TL. Dolayısıyla haberde, hesap edildiğinde bunun daha ucuza geldiği belirtildi.

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"ONU YAŞADIK BİZ, BİRAZ ZAHMETLİ OLDU AMA 300 TL'DEN KURTARDIK"

Benzer bir olay yaşadığını belirten bir vatandaş ise "Onu yaşadık biz. Arabayı çektiler, ceza ödedik, otopark parası verdik, biraz zahmetli oldu ama 300 TL'den kurtardık" dedi.

OTOPARKÇILARDAN KİRALARDAN DERTLİ

Otoparkçıların da 300 TL'lik bu ücretin çok yüksek olduğunun farkında olduğu ancak onların da bir yandan zamlanan kiralarından dert yandığı ifade edildi.

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