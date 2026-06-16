FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Cezaevinde mahkumlar üretti: Piyasa değerinin altına satılıyor

Cezaevlerinde hükümlüler tarafından üretilen ahşap ve el sanatları ürünleri Samsun'da sergilendi. Uygun fiyatlı ürünler yoğun ilgi gördü.

Cezaevinde mahkumlar üretti: Piyasa değerinin altına satılıyor

Samsun'da ceza infaz kurumlarında hükümlüler tarafından üretilen ahşap ve el sanatları ürünleri, açılan sergide vatandaşların beğenisine sunuldu. Piyasa değerinin altında satışa çıkarılan ürünler yoğun ilgi gördü.

Cezaevinde mahkumlar üretti: Piyasa değerinin altına satılıyor 1

Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Kavak S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlüler, halk eğitim merkezleriyle yürütülen iş birliği kapsamında çeşitli kurslara katılarak üretim yapıyor. Kurslarda yetişkin hükümlüler ceviz ağacından piknik masası, tabure, sandalye, oturma grubu ve masaj koltuğu gibi ürünler üretirken, çocuk hükümlüler ise süs eşyaları ve sanatsal çalışmalar hazırlıyor.

Cezaevinde mahkumlar üretti: Piyasa değerinin altına satılıyor 2

Hükümlülerin el emeği ürünleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde düzenlenen sergiler aracılığıyla vatandaşlarla buluşturuluyor.

Cezaevinde mahkumlar üretti: Piyasa değerinin altına satılıyor 3

SERGİNİN AÇILIŞI YAPILDI

Cumhuriyet Meydanı yanındaki AVM meydanında ceza ve tevkif evleri sergisi düzenlendi. Serginin kurdelesi; Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu, Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, ceza infaz kurumu yöneticileri ve öğretmenler tarafından kesildi.

Cezaevinde mahkumlar üretti: Piyasa değerinin altına satılıyor 4

"HÜKÜMLÜLER HEM REHABİLİTE OLUYOR HEM DE HARÇLIKLARINI ÇIKARIYOR"

Serginin açılışında konuşan Başsavcı Mehmet Sabri Kılıç, ceza infaz kurumlarında açılan kursların hükümlülerin meslek edinmesine ve sosyal hayata hazırlanmasına katkı sağladığını belirtti.

Cezaevinde mahkumlar üretti: Piyasa değerinin altına satılıyor 5

Kılıç, "Samsun infaz kurumlarımızda bulunan hükümlülerin ürettiği el emeği göz nuru ürünlerin sergi açılışını gerçekleştirdik. Bu ürünleri iki gün boyunca satışa sunacağız. Halkımız ürünleri satın alabilecek. Halk eğitim müdürlükleriyle ortaklaşa yürüttüğümüz kurslar sayesinde hükümlüler hem rehabilite oluyor hem de elde edilen gelirle harçlıklarını çıkarıp bütçelerine katkı sağlayabiliyor. Bu sergileri yılda en az bir kez düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Tüm vatandaşlarımızı sergimizi gezmeye ve alışveriş yapmaya davet ediyoruz" dedi.

Cezaevinde mahkumlar üretti: Piyasa değerinin altına satılıyor 6

SERGİ İKİ GÜN AÇIK KALACAK

Bugün ve yarın açık kalacak sergideki ürünler, nakit veya kredi kartıyla satın alınabiliyor. Açılışa ayrıca Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mustafa Sönmez, Kavak S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mahmut Çaça, Kavak Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Veysel Demir, Kavak Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Selma Tekin, savcılar, hakimler ve infaz koruma memurları katıldı.

Kaynak: İHA

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pizza Hut 2,7 milyar dolara satılıyorPizza Hut 2,7 milyar dolara satılıyor
Hazine bugün düzenlediği ihalede 29,8 milyar lira borçlandıHazine bugün düzenlediği ihalede 29,8 milyar lira borçlandı

Anahtar Kelimeler:
cezaevi Samsun sergi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünyayı endişelendiren gelişme! Peş peşe patlama sesleri duyuldu

Dünyayı endişelendiren gelişme! Peş peşe patlama sesleri duyuldu

CHP'li Şimşek: "İmamoğlu cumhurbaşkanı adayımız değil"

CHP'li Şimşek: "İmamoğlu cumhurbaşkanı adayımız değil"

Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı! İran ile Yeni Zelanda puanları paylaştı

Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı! İran ile Yeni Zelanda puanları paylaştı

Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Akaryakıta ikinci indirim göründü: 16 Haziran benzin motorin fiyatı

Akaryakıta ikinci indirim göründü: 16 Haziran benzin motorin fiyatı

İkinci el araçta ceza yağdı: 108 milyon TL'yi aştı

İkinci el araçta ceza yağdı: 108 milyon TL'yi aştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.