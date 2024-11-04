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Cezalar 3 ile 6 kat arasında artırılarak devam edecek... Satıcı da alıcı da tetikte! Yeni düzenleme ile kayıt dışılığı ket vurulacak

04.11.2024 13:50
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Kayıt dışı ekonomi ile mücadele için yeni adımlar atılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak fiş ve faturalarda yeni düzenleme yapılmıştı. Avukat Nimet Türe, alıcı ve satıcı arasında ödemeyi gösteren bir belge olmaması durumunda cezai yaptırım uygulanacağını söyleyerek, “Yeni düzenleme ile cezalar kademeli olarak artacak” şeklinde konuştu.

Cezalar 3 ile 6 kat arasında artırılarak devam edecek... Satıcı da alıcı da tetikte! Yeni düzenleme ile kayıt dışılığı ket vurulacak

Kayıt dışı ekonomi ile mücadelede yeni adımlar atılmaya devam ediliyor. Her hafta kayıt dışı ekonomi ile ilgili yeni bir mücadele başlanıyorken fiş ve faturalar için de düzenleme yapılmıştı.Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımladığı düzenleme ile fiş ve faturalara da düzenleme gelmişti.

ALICI 5 İŞ GÜNÜ İÇİNDE İHBAR EDERSE CEZA ALMAYACAK

Avukat Nimet Türe, satıcının alıcıya 5 iş günü içerisinde satın alımı gösteren bir belge sunması gerektiğini söyleyerek, "Öncelikle bu düzenlemenin temel amacına değinirsek, gelirlerin kayıt altında tutulabilmesi ve kayıt dışı gelir olmasının önüne geçilmesi için yapılan bir düzenleme. Ülkemizde son dönemde kayıt dışı gelir sayısı yükseldiği için alınan bir önlem olarak nitelendirebiliriz. Bu yeni düzenlemeyle beraber, daha önce de var olan ve 3 bin 400 TL olarak uygulanan idari para cezası artık 10 bin, 20 bin, 30 bin, 40 bin ve 50 bin TL barajlarıyla fatura düzenlemeye yetkili satıcılar tarafından usule aykırı bildirimde bulunulmaması ya da alıcıya karşı fatura ve fiş gibi bir benzeri durumların düzenlenmemesi sonucunda uygulanacak. Uygulama da şu şekilde olacak; alıcı ve satıcı anlaşma sonucu bir bedel ödedikten sonra 5 iş günü içerisinde satıcı tarafından alıcıya bir fatura, fiş ya da buna benzer nitelikteki bir belge düzenlenmezse, satıcı bunun haberini aldıktan sonra 5 iş günü içerisinde yine aynı şekilde vergi kurumlarından herhangi birine 'Bana fatura ya da fiş düzenlenmedi' diye bir ihbarda bulunulduğunda alıcının kendisi bir cezai yaptırıma maruz kalmayıp, satıcıya kademeli olarak bir para cezası öngörülmektedir” dedi.

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CEZALAR ARTIRILARAK DEVAM EDECEK!

Türe, cezanın ilk uygulamada 10 bin TL olduğunu fakat cezaya rağmen düzenlenmeyen faturalarda 3 ile 6 katı arasında artacağını söyleyerek, “Bu birinci uygulamada 10 bin TL olarak kararlaştırılmıştır. Eğer satıcının ihbarı üzerine kişi hala fatura düzenlemiyor veya bunun kaydını vergi dairesine bildirmiyorsa bu 3 katıyla 6 katı arası değişen oranlarda artarak devam eden bir para yaptırımlarına maruz kalacaktır. Burada eğer alıcı kendisine fatura düzenlenmesi talebinde bulunmuş ve buna rağmen bir fatura düzenlenmediyse, kendisine herhangi bir idari yaptırım uygulanmayıp para cezası ya da başkaca bir ad altında kesinti yapılmayacaktır. Bu durumda tüm sorumluluk satıcının kendisinde olup, faturayı düzenleyip ilgili vergi dairesine bildirmekle yükümlüdür” ifadelerini kullandı.
İHA

Fiş ya da fatura kesmeyene de almayana da ceza var Fiş ya da fatura kesmeyene de almayana da ceza var
Ceza ödeyecekler! Dikkat çeken 5 gün detayı Ceza ödeyecekler! Dikkat çeken 5 gün detayı
Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
denetim fiş
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