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Cezayı göze aldılar! İstanbul'da fırıncılar ekmeğe zam yapmaya hazırlanıyor: Aralık ayı gelmeden...

07.11.2022 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da fiyatı 5 TL olan ekmeğe yeni bir zam yolda. Yüksek elektrik ve doğal gaz faturalarının ardından mayaya da yüzde 40 zam geldi. Son gelen zamla birlikte aralık ayı gelmeden İstanbul'da ekmeğin fiyatının 7,5 TL'ye çıkması bekleniyor. Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, "Ruhsatlı fırınlara elektriği ev tipi fiyatına verirseler bizim maliyetimiz düşer, fırıncı da bir nefes alır, zam yapılmaz" dedi.

Cezayı göze aldılar! İstanbul'da fırıncılar ekmeğe zam yapmaya hazırlanıyor: Aralık ayı gelmeden...

İstanbul'da ekmeğe zam kapıda... Yüksek elektrik ve doğal gaz faturaları altında ezildiklerini ifade eden Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, İstanbul'da aralık ayı gelmeden 5 TL'ye satılan ekmeğin 7,5 TL çıkabileceğini belirtti.

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CEZAYI GÖZE ALDILAR

İstanbul'da ekmeğin fiyatı 7,5 TL'ye çıkabilir. Aslında zam yetkisi Fırıncılar Odası ya da İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) ama fırıncılar cezayı da göze alarak yüzde 50 zamma hazırlanıyor. Çünkü elektrik ve doğal gaz zamlarının ardından ayakta durmakta zorlanıyorlar. Bir de bunun üstüne mayaya gelen yüzde 40'lık zam fırıncıların sabrını taşırdı. Fırıncılar, en azından elektrik tarifelerinde sanayi yerine konut tarifesi istiyorlar.

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"HER BİR FIRININ FATURASI KORKUNÇ ARTTI"

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı, "Ay başını bulmaz, ekmek İstanbul'da 7,5 TL'nin altında olmaz. Eğer bize, bu elektrik ve doğal gazı vermezseler ekmeği 7,5 TL yapacağız. Ruhsatlı fırınlara elektriği ev tipi fiyatına verirseler bizim maliyetimiz düşer, fırıncı da bir nefes alır, zam yapılmaz. İstanbul'daki fırınların yüzde 80'i batak durumda şu an. Günlük un alıyorlar. Her bir fırının faturası korkunç arttı, 40-50 bin TL gelmeye başladı." diye konuştu.

"BU VATANDAŞ NASIL 8 LİRA VERİP EKMEK ALACAK"

Bir fırıncı, "Ben de hiçbir şey anlamadım. Maya, 240 TL'den 350 liraya çıktı. Her şeye zam geldi. Şu anda yapacak bir şey yok. Devleti bekliyoruz. Bakalım devlet ne çözüm getirecek. Ekmeğin maliyeti şu anda en az 8 TL olmazsa kurtarmaz. Bu vatandaş nasıl 8 lira verip ekmek alacak, burada vicdan azabı çekiyoruz." dedi.

Fox TV'nin haberine göre vatandaşların bir kısmı tükettikleri ekmek sayısını azaltacaklarını ifade ederken bazıları ise fırından ekmek almaya güçlerinin olmadığını ifade ederek belediye ekmeği aldıklarını söyledi.

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İstanbul Zam ekmek

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