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Cezayir Cumhurbaşkanı'ndan ekonomiyi politikanın prangalarından kurtarması bekleniyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.01.2020 16:12 | Son Güncelleme

Cezayir'de geçen ay göreve başlayan Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ağır bir ekonomik bilanço devraldı - Ekonomist Abdulhamid Bukehnun: - "Ekonomik çalışma siyasallaştırılmamalı. Belirli kurallarla yönetilen ekonomi, doğası gereği sosyal veya siyasi tedbirlerle yönetilemez" - El-Habar gazetesi ekonomi yazarı Hafiz Suvalili: - "Yetkililer, bankacılık ve vergi sisteminde gerçek reformlar başlatmalı, ekonomik girişimi serbestleştirmeli ve üretken ekonomik projelerin önündeki engelleri kaldırmalı"

CEZAYİR (AA) - HASAN CİBRİL - Cezayirli ekonomi uzmanlarına göre, Abdulaziz Buteflika döneminden ağır bir bilanço devralan Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, krizden çıkış için ekonomiyi politikanın prangalarından kurtararak özellikle bankacılık ve vergi sisteminde reformlar başlatmalı.

Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı Tebbun, 19 Aralık'ta yemin ederek görevine başladıktan sonra ilk olarak ülkedeki ekonomik ve siyasi sorunları çözmeye yönelik mesajlar verdi.

Tebbun tarafından atanan Başbakan Abdulaziz Cerrad da hükümetin önceliğinin ekonomik sorunlar olacağını söyledi.

- Gelirlerde büyük düşüş

Cezayir, dünyanın önemli petrol ve doğal gaz üreticileri arasında yer alıyor. Ülkede milli gelirin yüzde 30'u, bütçe gelirlerinin yüzde 65'i ve ihracat gelirlerinin yüzde 95'i petrol ve doğal gazdan elde ediliyor.

Dünya petrol piyasalarında son 5 yılda yaşanan düşüş Cezayir ekonomisini de ciddi anlamda olumsuz etkiledi.

Gümrük İdaresinin verilerine göre, Cezayir'in döviz gelirleri, 2014'ün sonunda 60 milyar dolar iken 2019'un sonunda 32 milyar dolara düştü.

Ülkenin döviz rezervlerindeki gerileme daha büyük. Yetkililere göre, 2014'te 194 milyar dolara ulaşan döviz rezervinin bu yılın sonunda 52 milyar dolar olması bekleniyor.

- Ekonominin siyasallaşması sorunu

Cezayir Ticaret Bakanlığında geçmişte üst düzey görevlerde bulunan ekonomist Abdulhamid Bukehnun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, krizden çıkış için bazı reformların yanı sıra özellikle ekonomiyi politikanın prangalarından kurtaracak adımlar beklediklerini söyledi.

"Ekonomik çalışma siyasallaştırılmamalı. Belirli kurallarla yönetilen ekonomi, doğası gereği sosyal veya siyasi tedbirlerle yönetilemez." diyen Bukehnun, ekonomide liyakat sahibi kadrolara görev verilmesi gerektiğini belirtti.

Cezayir'in küresel sisteme ayak uydurması amacıyla bankacılık sisteminde reform yapılması gerektiğine dikkati çeken Bukehnun, ekonomiyi ileriye taşıyabilmek için tarım ve turizm gibi sektörlere yönelip söz konusu alanları yabancı yatırımcıya açma çağrısında bulundu.

Bukehnun ayrıca, yetkililerin yerli ve yabancı yatırımcıları engelleyen bürokratik engelleri gözden geçirmesi tavsiyesinde bulundu.

- Bankacılık ve vergi sisteminde reform

Cezayir'deki El-Habar gazetesi ekonomi yazarı Hafiz Suvalili de ekonomideki sıkıntılı dönemden çıkışın, şeffaf ve istikrarlı bir düzenleyici yasal çerçevenin sağlanmasıyla olabileceğini dile getirdi.

Suvalili, "Yetkililer, bankacılık ve vergi sisteminde gerçek reformlar başlatmalı, ekonomik girişimi serbestleştirmeli ve üretken ekonomik projelerin önündeki engelleri kaldırmalı." değerlendirmesinde bulundu

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir,

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