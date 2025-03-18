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Cezayir'ın para birimi nedir? Cezayir'in para biriminin kodu ve sembolü

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
18.03.2025 21:25
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Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Cezayir, Afrika'nın en büyük ülkesi olarak bilinmektedir. Kültürel tarihi oldukça zengin olan ülkenin resmi adı ise Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti olarak geçmektedir. Ülke, 44 milyonluk nüfusu sayesinde Afrika bölgesinin en kalabalık ülkelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Peki, Cezayir'ın para birimi nedir?

Cezayir'ın para birimi nedir? Cezayir'in para biriminin kodu ve sembolü

Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti, Kuzey Afrika bölgesinde bulunan bir ülke olarak yüzölçümü 2,381,741 kilometrekaredir. Cezayir bu yüzölçümü sayesinde dünyadaki en büyük ülkeler arasında girmektedir. Ülke içinde bulunduğu coğrafya sebebiyle de hem Arap Dünyası hem de Afrika Birliği içerisinde yer alan en büyük ülke olarak bilinir. Tarihte pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Cezayir oldukça çeşitli bir kültürel yapıya sahiptir. Cezayir ülkesinin başkenti, aynı zamanda ülkenin de adını taşıyan Cezayir şehridir. Cezayir şehri ülkenin en büyük kenti olma özelliğini taşımaktadır.

Cezayir'ın para birimi nedir?

Resmi olarak kabul edilen Cezayir parasının adı Cezayir dinarı olarak geçer. Cezayir Merkez Bankası tarafından üretilen Cezayir dinarının alt birimi santim olarak adlandırılır. 1 dinar 100 santimden oluşur, ancak santimler dağıtılmamaktadır. Cezayir dinarı uluslararası para piyasalarında DA, DZD ya da د.ج şeklinde sembolize edilir. Yerel para biriminin madeni paraları 100, 50, 20, 10, 5, 2 ve 1 biçiminde bulunurken, banknotları ise 1000, 500, 200, 100 ve 50 dinar şeklinde kullanılmaktadır. Bunların hepsi ülke içerisinde yaygın olarak kullanılır.

Cezayir Dinarı hakkında şaşırtıcı gerçeklerden biri kapalı bir para birimi olmasıdır. Para biriminin kapalı olması, Cezayir dinarının Cezayir’e gitmeden herhangi bir yerden temin edilemeyeceği anlamına gelmektedir. Bununla beraber Cezayir dinarını ihraç etmek ve ithal etmek yasadışı olarak kabul edilir.

Cezayir ekonomisi büyük bir oranda hizmet, sanayi ve tarım sektörlerine bağlıdır. Cezayir ekonomisinin temelleri büyük miktarda verilen hizmetlere dayanır. Bunun beraber ekonomi içerisinde sanayi ikinci sırada, tarım ise üçüncü sırada yer almaktadır. Ülkenin ihraç ettiği ürünler arasında şeker mamulleri, organik kimyasal ürünler, mineral yağlar, gübreler bulunmaktadır. Ayrıca Cezayir’in Fransa, Çin, İspanya ve İtalya ile ticaret anlaşmaları mevcuttur.

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Anahtar Kelimeler:
Dinar Cezayir para
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