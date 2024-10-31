ChatGPT, Türkiye'deki vergilendirme sisteminden etkilendi... OpanAl kullanıcılarına şart koştu! Yapmayana %20

1 Aralık 2024 tarihinden itibaren uygulanacak KDV hakkında kullanıcılar OpenAl tarafından bilgilendirme mesajı almaya başladı.

Kullanıcılara giden bilgilendirme mesajında Vergi Kimlik Numarası eklemesi isteniyor. Bunun için Türkiye'de 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi kanununa uygun olarak KDV'ye kayıtlıysanız ve VKN'niz varsa buna dahilsiniz. OpenAI bu bilgilerin kullanıcılar tarafından hesaplarına eklemesini istiyor.

YAPMAZLARSA YÜZDE 20 KDV

OpenAI, güncellenecek kısımları kullanıcılarına attığı mesajda da bildirdi. Vergi Durumu ve Kimliği bölümlerini güncellemesini isteyen şirket, ilgili bölümün son güncellenme tarihini de mesajında belirtti. Kullanıcılar bunu yapmazlarsa faturalarına yüzde 20 oranında KDV eklenecek.

Kullanıcıların KDV'nin uygulamasına ilişkin herhangi bir sorunu varsa OpenAI ekibi ile iletişime geçilmesi isteniyor.