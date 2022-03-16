FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Chelsea'nin yeni sahibi kim olacak? Talipler artıyor... Şimdi de Ricketts Ailesi

Chelsea'nin yeni sahibi kim olacak? Talipler artıyor... Şimdi de Ricketts Ailesi

16.03.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Satılığa çıkarılan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'ye yeni talip geldi. Amerikan Ulusal Beyzbol Ligi ekiplerinden Chicago Cubs'ın başkanı Thomas Ricketts'ın ABD dışında yatırım fırsatları aradığı ve İngiliz deviyle ilgilendiği iddia edildi.

Chelsea'nin yeni sahibi kim olacak? Talipler artıyor... Şimdi de Ricketts Ailesi

Muhsin Bayrak, Todd Boehly, Hansjorg Whyss, Woody Johnson, Josh Harris ve diğerleri... Roman Abramovich'in satılığa çıkardığı Chelsea'nin talipleri artıyor. Şimdi de ABD'li Ricketts Ailesi ve Citadel Asset Management'in sahibi Ken Griffin'in Chelsea futbol kulübü için ortak bir teklif yapacağı belirtildi.

Sky News’in haberine göre Chicago Cubs’un sahibi olan Ricketts Ailesi ve Citadel Asset Management’in sahibi Ken Griffin’in Chelsea futbol kulübü için Cuma günü ortak bir teklif yapacak. Konsorsiyumun sözcülerinden biri Sky News’a yaptığı açıklamada Ricketts Ailesi’nin kulüp için teklif için yapacak bir yatırım grubuna liderlik edebileceklerini belirtti. Sözcü ilerleyen günlerde daha fazla detay paylaşılacağını da sözlerine ekledi.

065dcb6f40184c36b7519debebd35480

Chelsea kulübünün sahibi olan ünlü Rus milyarder Roman Abramovich, açıklanan yaptırımlar sonrasında Mart ayı başında kulübün yönetimini Chelsea Vakfı’na devrederek satışa çıkardığını açıklamıştı. Devam eden süreçte İngiltere yeni yaptırım paketine Roman Abramovich’i de ekleyerek ünlü milyarderin ülkedeki tüm malvarlığına el konulduğunu açıklamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuyumculardan çarpıcı yıl sonu altın tahmini!Kuyumculardan çarpıcı yıl sonu altın tahmini!
EPDK'dan akaryakıt bayileri için yeni karar!EPDK'dan akaryakıt bayileri için yeni karar!
Akaryakıtta kritik 'fiyat' zirvesi! Benzin ve motorin fiyatını düşürecek çözüm yoldaAkaryakıtta kritik 'fiyat' zirvesi! Benzin ve motorin fiyatını düşürecek çözüm yolda
Anahtar Kelimeler:
Premier League İngiltere Chelsea
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması

Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması

Akaryakıtta indirim rüzgarı! Bir indirim daha yolda...

Akaryakıtta indirim rüzgarı! Bir indirim daha yolda...

ORC son seçim anketini açıkladı! Sürpriz sonuçlar…

ORC son seçim anketini açıkladı! Sürpriz sonuçlar…

Siyasete döneceği konuşulan Tansu Çiller’den bomba açıklama!

Siyasete döneceği konuşulan Tansu Çiller’den bomba açıklama!

3600 ek gösterge ve EYT’de kritik viraj aşıldı! Üçüncü toplantının tarihi belli oldu…

3600 ek gösterge ve EYT’de kritik viraj aşıldı! Üçüncü toplantının tarihi belli oldu…

Dolar fiyatı için en önemli gün geldi!

Dolar fiyatı için en önemli gün geldi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en küçük ama en ölümcül canlısı! 'Şanslıymışım...'

Dünyanın en küçük ama en ölümcül canlısı! 'Şanslıymışım...'

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

“Ölü bir ünlü geri dönecek” dedi! Gözler o isme çevrildi

“Ölü bir ünlü geri dönecek” dedi! Gözler o isme çevrildi

Ben kahvemi hep lezzetli içmek isterim diyenler için inceledik

Ben kahvemi hep lezzetli içmek isterim diyenler için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.