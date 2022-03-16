Chelsea'nin yeni sahibi kim olacak? Talipler artıyor... Şimdi de Ricketts Ailesi

Muhsin Bayrak, Todd Boehly, Hansjorg Whyss, Woody Johnson, Josh Harris ve diğerleri... Roman Abramovich'in satılığa çıkardığı Chelsea'nin talipleri artıyor. Şimdi de ABD'li Ricketts Ailesi ve Citadel Asset Management'in sahibi Ken Griffin'in Chelsea futbol kulübü için ortak bir teklif yapacağı belirtildi.

Sky News’in haberine göre Chicago Cubs’un sahibi olan Ricketts Ailesi ve Citadel Asset Management’in sahibi Ken Griffin’in Chelsea futbol kulübü için Cuma günü ortak bir teklif yapacak. Konsorsiyumun sözcülerinden biri Sky News’a yaptığı açıklamada Ricketts Ailesi’nin kulüp için teklif için yapacak bir yatırım grubuna liderlik edebileceklerini belirtti. Sözcü ilerleyen günlerde daha fazla detay paylaşılacağını da sözlerine ekledi.

Chelsea kulübünün sahibi olan ünlü Rus milyarder Roman Abramovich, açıklanan yaptırımlar sonrasında Mart ayı başında kulübün yönetimini Chelsea Vakfı’na devrederek satışa çıkardığını açıklamıştı. Devam eden süreçte İngiltere yeni yaptırım paketine Roman Abramovich’i de ekleyerek ünlü milyarderin ülkedeki tüm malvarlığına el konulduğunu açıklamıştı.

