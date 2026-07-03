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CHP'den asgari ücretin artması için kanun teklifi!

CHP, asgari ücretin ara zam ile 45.800 TL'ye çıkarılması için TBMM'ye kanun teklifi sundu.

CHP'den asgari ücretin artması için kanun teklifi!
Cansu Çamcı

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP'nin asgari ücretin 45 bin 800 liraya yükseltilmesini öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını söyledi.

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifine değinen Günaydın, asgari ücretin 45 bin 800 liraya yükseltilmesini önerdiklerini açıkladı.

Günaydın, "Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kanun teklifini sunduk. Bu teklif uyarınca Cumhuriyet Halk Partisi asgari ücretin 45 bin 800 lira yapılmasını öngörüyor ve teklif ediyor" dedi.

CHP den asgari ücretin artması için kanun teklifi! 1

"SATIN ALMA GÜCÜ DÜŞTÜ"

Asgari ücrette yılın ikinci yarısı için ara zam yapılması gerektiğini belirten Günaydın, teklif ettikleri rakamın gerekçelerini şöyle anlattı: "Neden 45 bin 800 lira istiyoruz? Çünkü bu memlekette açlık sınırı 35 bin lira, yoksulluk sınırı 115 bin lira. Geçen ocak ayında asgari ücreti 28 bin lira olarak belirlediniz. Biz o zaman 39 bin lira teklif etmiştik. Bu 28 bin liranın 4 bin lirası zaten kayboldu. Satın alma gücü düştü. O günün 28 bin lirasıyla bugün ancak 24-25 bin liralık mal satın alınabiliyor."

Günaydın, enflasyon karşısında mevcut asgari ücretin yetersiz kaldığını savunarak "Enflasyonun yüzde 33'ün üzerinde olduğu bir ortamda insanları bütün yıl boyunca aynı asgari ücretle yaşamaya mahkum ediyorsunuz. Bu mümkün değil. Bu insan haklarına, vicdana ve adalete aykırıdır. Bu nedenle yılın ikinci yarısında ara zam yapılmasını ve asgari ücretin 45 bin 800 liraya çıkarılmasını istiyoruz" dedi.

En düşük emekli aylığının da aynı seviyeye yükseltilmesini öneren Günaydın, "Buna bağlı olarak en düşük emekli aylığını da 45 bin 800 lira yapın. Diğer emeklilerin aylıklarını da buna paralel olarak yükseltin. Çünkü bugün en düşük emekli aylığı 20 bin lira, emekli aylıklarının ortalaması ise 23-24 bin lira seviyesinde. Bu ülkede asgari ücretle geçinen 7-8 milyon insan var. Emekli sayısı 16 milyonun üzerinde. Geniş tanımlı işsizlik 11 milyonun üzerinde. Kabaca bu memlekette 30 milyonun üzerindeki insan açlık sınırının altında yaşıyor" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret CHP
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