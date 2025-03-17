CHP'den 'emekli maaşları' çıkışı: İnsani bir seviyeye getirilmeli

CHP'li Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı gündemiyle ilgili parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Yücel, 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılan emekli bayram ikramiyesiyle ilgili, "Asgari ücretlinin alım gücü düşerken, emekli aylıklarına yılın başında yapılan zammın etkisi dahi kalmadı. Çalışanların ve emeklilerin maaşları ilk 3 ayda eridi. TÜİK verilerine göre mart başı itibarıyla, 22 bin 104 lira olan asgari ücretin alım gücü, 20 bin 577 liraya, ENAG'a göre ise 19 bin 759 liraya geriledi. 14 bin 469 lira olan en düşük emekli aylığının alım gücü, TÜİK'e göre 13 bin 470 liraya, ENAG'a göre ise 12 bin 934 liraya düştü. İsteyen TÜİK verilerine baksın, isteyen ENAG verilerine. Nereye bakılırsa, neresinden tutulursa tutulsun korkunç bir tablo. Ramazan Bayramı yaklaşırken 'Emekli ikramiyesi ile bir nebze olsun nefes alır mıyız?' diye düşünen emekliler, açıklanan rakamla büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. 4 bin liraya emekli ikramiyesi diyemezsiniz, bunun adı olsa olsa 'sadaka' olabilir" ifadelerini kullandı.

"BAYRAM İKRAMİYESİNİ ERDOĞAN BELİRLEDİ"

Emeklilerin hayat pahalılığı altında inim inim inlediğini ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nisan ayında zamlı maaş alacağını söyleyen Yücel, "Milyonlar yokluk, yoksulluk, sefalet içerisinde inim inim inlerken, onlar saraylarında saltanat sürüyorlar. Fakirin fukaranın ekmeğine göz koyuyorlar. Bir de hiç utanmadan, sanki bayram ikramiyeleri Meclis'te belirleniyormuş gibi yapıyorlar. Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülen o kanun teklifini, altında imzası olan vekiller mi yazdı? Yoksa saray hazırladı da milletvekilleri sadece imza mı attı? Hepimiz çok iyi biliyoruz ki 4 bin liralık ikramiyeyi Erdoğan belirledi, Abdullah Güler’e açıklattı. Şimdi de bir formaliteyi yerine getirmek, prosedürü tamamlamak için Meclis'e getirip kanunlaştırıyorlar. Ha ikramiye olması gerektiği gibi, en az bir maaş tutarında ya da daha yüksek bir tutar olsaydı, bunu büyük bir gururla ve şatafatla bizzat Sayın Erdoğan’ın açıklayacağını çok iyi biliyoruz. Hayat pahalılığının da, emekliye verilen 4 bin liralık bayram ikramiyesinin de 14 bin liralık emekli maaşının da sorumlusu Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. Bayram ikramiyesi de emekli maaşları da insani bir seviyeye getirilmeli ve kalıcı bir şekilde enflasyona veya yeniden değerleme oranına bağlanmalıdır" diye konuştu.

"BU BİR SİNDİRME OPERASYONUDUR"

Yücel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının tamamen yasal mevzuata uygun olduğunu belirterek, "9 Ekim 2024'ten itibaren, eski bir bakan yardımcısının, bir siyasinin İstanbul Başsavcılığı'na atanmasıyla birlikte İstanbul’da Sayın Ekrem İmamoğlu’nu, belediye başkanlarımızı, aynı zamanda partimizi hedef alan bir yargı tacizi ve yargı kuşatması yaşanıyor. 40 yıllık bir terör örgütü var. Daha bundan bir sene önce bu örgütle bağ kurmaya çalışırlarken, 'Yok onunla DEM’lendin, yok bununla DEM’lendin' derlerken, konjonktür değişiyor, bu sefer HDK diye bir müstakbel terör örgütü ortaya çıkıyor ve açılan soruşturmalarla insanlar tutuklanıyor. Halbuki bu HDK’nın terör örgütü olmadığına dair İzmir Ağır Ceza Mahkemesinin kesinleşmiş kararı var. 9 Ekim’den sonra İstanbul İl Başkanımıza dava açıldı. İstanbul İl Binamıza dava açıldı. İstanbul İl Kongremize dava açıldı. Bütün bu yaşananlar CHP’nin muhalefet yapma kapasitesine darbe vurmaya, engellemeye yönelik bir süreç. Bu bir sindirme çabası, bir sindirme operasyonu. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu biliyoruz ve görüyoruz ve sinmek yerine ayağa kalkıyoruz. 'Ahmak davası' dediler, 'hakaret davası' dediler, 'ihaleye fesat karıştırma' dediler, şimdi de sırf adaylığını engelleyebilmek için 35 yıl önce tamamen yasal mevzuata uygun bir şekilde, hak edilmiş diplomayı tartıştırarak, yetkili kişilere baskı yaparak iptal ettirmeye yelteniyorlar" dedi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır