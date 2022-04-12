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CHP'den 'emeklilere bayram ikramiyesi' adımı! İşte yükselmesi beklenen rakam

12.04.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı yaklaşırken CHP'den emeklilere ödenen bayram ikramiyesi hakkında önemli bir adım geldi. TBMM'ye sunulan yasa teklifiyle ikramiyenin asgari ücrete yükselmesi öngörülüyor.

CHP'den 'emeklilere bayram ikramiyesi' adımı! İşte yükselmesi beklenen rakam

Ramazan ayının bitmesiyle Kurban Bayramı 2 Mayıs'ta başlayacak. Emekliler her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram ikramiyesi alacak. Mevcut tutarın yükseltilmesi için CHP harekete geçti. CHP, emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin asgari ücrete yükseltilmesi için hazırladıkları yasa teklifini sundu. Teklif kabul edildiği takdirde emeklilerin bayram ikramiyesi net asgari ücret tutarına yani 4253 TL 40 kuruşa yükselecek.

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CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasını taşıyan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin gerekçesinde, ikramiyenin ödenmeye başlamasından bu yana sadece bir kez artırıldığı belirtildi.

Enflasyon artışı göz önüne alındığında ikramiyenin bu tutarda kalmasının sosyal devlet ilkesinin açık ihlali olduğu savunulan gerekçede, yaklaşık 500 bin emeklinin de 4 yıldır bayram ikramiyesi düzenlemesinden yararlanamadığı ifade edildi.

Teklifle, emeklilere ödenen bayram ikramiyesi tutarının net asgari ücrete yükseltilmesi öngörülüyor.

Bankalar, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ve borsalardan emekli olmuş ve halen Sosyal Sigortalar Kanunu'nun geçici 20'nci maddesi kapsamındaki sandıklarca gelir ve aylık ödemesi yapılanların da emeklilere sağlanan bayram ikramiyesi hakkından yararlanabilmesi amaçlanıyor. (AA)

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