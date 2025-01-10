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CHP en düşük emekli maaşı için düğmeye bastı! 14 bin 469 lira olarak belirlenmişti: 'Kuru ekmeğe muhtaç' diyerek kanun teklifini verdi

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
10.01.2025 12:20
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Asgari ücret ve en düşük emekli aylığı belli oldu ama tartışmaların sonu gelmedi. CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi gerektiğini kaydederek konu ile ilgili Meclis'e kanun teklifi verdiğini belirtti.

CHP en düşük emekli maaşı için düğmeye bastı! 14 bin 469 lira olarak belirlenmişti: 'Kuru ekmeğe muhtaç' diyerek kanun teklifini verdi

2025 yılının zamlı maaşları belli oldu. Asgari ücrete yüzde 30; memur ve memur emeklisine yüzde 11,54; SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 15,75; en düşük emekli aylığı ise 14 bin 469 lira oldu. Zam oranları belirlenip kesinleşti fakat maaş zamları ile ilgili tartışmalar bitmedi.

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CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, en düşük emekli aylığının, asgari ücret seviyesine yükseltilmesi ve her yıl yürürlüğe girecek asgari ücret düzeyinde güncellenmesi için TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi verdi.

Arslan verdiği kanun teklifi için de açıklamada bulunarak, milyonlarca emeklinin açlık sınırının altında kaldığını kaydetti. TÜRK-İŞ'in verilerine göre konuşan Arslan, 2024 yılının Aralık ayı itibariyle açlık sınırının 21 bin 83 lira olduğuna dikkat çekti ve, Ak Parti iktidarının emeklilerin yaşam koşullarını iyileştirmek yerine, 2025 yılında kuru ekmeğe muhtaç ettiğini ifade etti.

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"AÇLIK İLE MÜCADELEYE DÖNÜŞMÜŞTÜR"

2024 yılının emekliler yılı olarak ilan edilmişti. Arslan, 2024 yılının emekliler için yoksulluk ile en çok mücadele ettikleri yıl olarak kayde geçtiğini belirterek, şu cümleleri kurdu:

“Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre, AKP hükümetinin iktidara geldiği 2002 yılında ortalama işçi emekli aylığı, asgari ücretin yüzde 50 üzerinde iken, 2024 yılında asgari ücretin yüzde 58,8 altında kalmıştır. 1999 öncesi prime esas kazanç tabanının yüzde 70’i seviyesinde sabitlenen aylık alt sınırları, iktidar partisi dönemi olan 23 yıl içerisinde yüzde 35’e düşürülmüştür. Bu düşüşe paralel olarak, emekli vatandaşlarımızın alım gücü de yıllar içerisinde erimiştir. Günümüzde emeklilik, açlık ile mücadele haline dönüşmüştür. ‘Emekliler yılı’ olarak ilan edilen 2024 yılı emeklilerimizin hafızasına, ‘yoklukla ve yoksullukla en çok mücadele ettikleri yıl’ olarak kazınmıştır”

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Sosyal devlet anlayışına da değinen Arslan, emeklilerin insan onuruna yakışır bir şekilde yaşayabilmesinin önemli olduğunu kaydederek, sosyal devletin asgari gelir güvencesi vermesi gerektiğini vurguladı.

Arslan, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Mevcut durumda, emekli vatandaşlarımız asgari gelirin altında kalan aylıklar ile geçinememektedir. Yapılacak olan düzenleme ile, sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak en düşük emekli aylığının, asgari ücret düzeyine yükseltilmesi ve her yıl yürürlüğe girecek asgari ücret düzeyine güncellenmesi amaçlanmaktadır”

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CHP en düşük emekli maaşı
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