CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Türkiye ekonomisi büyüdükçe işçilerin payı azaldı

Ağbaba, yazılı açıklamasında, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekteki yüzde 21,7'lik büyüme oranını değerlendirdi.

"İŞÇİLERİN PAYI YÜZDE 4,1 AZALDI"

Ekonomi büyürken, emekçilerin bu büyümeden pay alamadığını savunan Ağbaba, geçen yılın aynı dönemine göre işçilerin aldıkları payın bu çeyrekte yüzde 4,1 azalarak yüzde 32,1'e düştüğünü belirtti.

Ağbaba, "Yani bir başka deyişle Türkiye ekonomisi büyüdükçe, çalışanlar yoksullaştı. Çalışanların aldıkları pay azalırken, patronların büyümeden aldıkları pay ise yüzde 7 artarak yüzde 49,8'e yükseldi." ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 21,7 KİM BÜYÜDÜ?"

Emekçilerin çalıştıkça yoksullaştığı bir dönemi, ekonomik büyüme olarak açıklamanın gerçeklikle hiçbir alakası olamayacağını ileri süren Ağbaba, şunları kaydetti;

"Türkiye ekonomisi büyüdükçe, ücretli çalışanların ekonomiden aldıkları pay da sürekli olarak küçülmektedir. Yüzde 21,7 kim büyüdü? Ekonominin yüzde 21,7 büyüdüğü bu dönemde 9 milyondan fazla işsizimiz var. Ocak-haziran ayı arasında bankalara olan borcunu ödeyemediği için 603 bin kişinin ismi kara listeye girmiş durumda. Bu yılın ilk 7 ayında 53 binden fazla esnaf iflas etti. Türkiye, TÜİK'in makyajlı verilerindeki yüzde 19'luk enflasyonla dahi dünyada 12'nci sırada. Yüzde 19'luk faiz oranları ile dünyada en yüksek faiz uygulayan 7'nci ülkeyiz. Açlık sınırı 2 bin 927 lira ile asgari ücreti geride bırakmış durumda ve 10 milyona yakın asgari ücretli açlık sınırının altında yaşamaya çalışıyor. Ama bu durumda bir bakıyoruz ki Türkiye ekonomisi yüzde 21,7 büyüyor. İşsiz iş bulamadığı, asgari ücretlinin açlık sınırının altında yaşadığı, insanların borcunu borçla kapattığı, yurttaşın porsiyonlarının küçüldüğü bu büyüme olsa olsa halkı yoksullaştıran büyümedir."

Kaynak: AA



