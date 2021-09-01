Ticaret Bakanı Muş büyüme rakamını değerlendirdi: 1998'den bu yana en yüksek katkı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yılın ikinci çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre; 2021 yılı 2.çeyrekte GSHY %21,7 olarak gerçekleşti. Ticaret Bakanı Muş, büyüme rakamlarını değerlendirerek, "Bu değer 1998'den bu yana kaydedilen en yüksek katkıdır. Büyümenin yarısı mal ve hizmet ihracatı kaynaklı gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

"1998'DEN SONRA EN BÜYÜK KATKI"

Ticaret Bakanı Muş açıklamasında, "Türkiye ihracatla büyümeye devam ediyor. 2.çeyrekte yüzde 21,7 ile rekor bir büyüme kaydedildi. Mal ve hizmet ihracatımızın büyümeye katkısı 10,8 puan oldu.

Bu değer 1998'den bu yana kaydedilen en yüksek katkıdır. Büyümenin yarısı mal ve hizmet ihracatı kaynaklı gerçekleşti. " dedi.

BAKAN ELVAN: YÜZDE 57'Sİ YATIRIMLAR VE DIŞ TALEP

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya hesabından büyüme rakamlarını değerlendirerek,

"İkinci çeyrek büyümesinin %57’si yatırımlar ve net dış talepten geldi. Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme için; düşük enflasyon, kur istikrarı ve öngörülebilirlik kritik öneme sahip. Gelir dağılımı adaletini daha da iyileştirecek bir büyümeyi sürekli kılmanın çabasındayız." dedi.

Kaynak: DHA



