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CHP'li Erdoğdu: Pandemi sonrası büyük bir işsizlik tsunamisi geliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.04.2020 13:18 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Yeni açıklanan sayısal veriler, ekonomide alarm zillerinin daha güçlü çaldığını gösteriyor. Ekonomideki bu gidişat nedeniyle pandemi sonrası büyük bir işsizlik tsunamisi de üzerimize geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'li Erdoğdu: Pandemi sonrası büyük bir işsizlik tsunamisi geliyor

CHP'li Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının Türkiye'de ekonomik krizin yaşandığı bir dönemde patlak verdiğine işaret etti.

Türkiye'deki mevcut yönetimin kötü olması nedeniyle ülkenin derin bir ekonomik kriz içinde olduğunu ileri süren Erdoğdu, "Yeni açıklanan sayısal veriler, ekonomide alarm zillerinin daha güçlü çaldığını gösteriyor. Ekonomideki bu gidişat nedeniyle pandemi sonrası büyük bir işsizlik tsunamisi de üzerimize geliyor." ifadelerini kullandı.

Sektörel güven endekslerinin tarihi düşük seviyelerine gerilediğini belirten Erdoğdu, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksinin bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 50, inşaat sektöründe yüzde 42, perakende sektöründe yüzde 26 oranında azaldığını savundu.

Ekonomide yaşanan krizin, koronavirüs salgını ile daha derin ve sert şok yaşattığını ileri süren Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Zaten Hazine, iktidarın israf ve yolsuzluklarına dayanamamış batmıştı. Hazine tamtakır. Geçen yıl salgın olmadığı halde bütçe 200 milyar lira açık vermişti. Merkez Bankasındaki rezervler de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kendisini başarılı göstermek için dolar satarak döviz kurunu düşük tutma hevesi nedeniyle eridi. Dünyada hiç görülmemiş bir şekilde hem faizi hem dövizi düşük tutmak için 50 milyar dolar sattılar. Merkez Bankası'nın net döviz pozisyonu 13,7 milyar dolara kadar düştü. Bunun içinde 17 milyar dolar swap var. Bu eksi rezerv demek. Yani Merkez Bankası bugün eksi rezervdedir. 169 milyar dolar kısa vadeli borcumuz var.

Rezervimiz kalmadı, nasıl ödeyecekler bu borcu? Hangi cesaretle ülkenin Merkez Bankasının kefen parasına kadar bütün rezervlerini eritirsiniz? Bankalara 'Döviz getirin, ben size TL vereyim siz de onu kredi olarak dağıtın.' diyor. Bu, 'Ben battım, siz de batın.' demektir. Kamu bankalarının belini kırdılar, şimdi iyi kötü işleyen bankacılık sistemini de bozacaklar."

Ülkeyi çok zor günler beklediğini belirten Erdoğdu, "Bunlar ülkeyi bu durumdan çıkaramaz. Ekonominin düzeltilmesi için bunların hemen gitmesi gerekir. En kısa zamanda erken seçim yapılarak ülkesini seven, dürüst, liyakatli kadroların bir an önce iş başına gelmesinin yolu açılmalıdır." ifadesini kullandı.

(AA)

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