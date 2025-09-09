CHP'li Özlem Vural Gürzel istifa etmişti! Beykoz iddiası... Özlem Çerçioğlu sonrası AK Parti’den bir hamle daha!

Beykoz Belediye Başkan vekili Özlem Vural Gürzel, “Tarafıma yöneltilen ağır iftiralar ve gerçek dışı suçlamalarla birlikte durumum artık katlanılamaz bir hale gelmiştir” diyerek CHP'den istifa etti.

DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Gürzel'in paylaştığı metinde kendi partisinden destek göremediğini belirterek, “Buna rağmen sadece Adalet ve Kalkınma Partili, Milliyetçi Hareket Partili meclis üyeleri ve en önemlisi Beykoz halkı tarafından desteklendiğimin ve değer gördüğümün de bilinmesini isterim” ifadeleri dikkat çekti.

AK PARTİ İDDİASI

Bu gelişme sonrasında gazeteci Sinan Burhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gürzel'in AK Parti'ye geçeceğini ifade etti.

Burhan şunları ifade etti:

"Beykoz Belediye Başkanı Özlem Vural Gürzel, CHP’den istifa etti. AK Parti’ye geçecek. Gürzel, Başkan Vekili sıfatıyla görevine devam edebilir ve başkan hukukuna tabidir. Mecliste CHP çoğunluğu bulunması bu durumu değiştirmemektedir. Özlem Vural Gürzel, Başkan Vekili olarak görevini sürdürecek."

ÇERÇİOĞLU DA AK PARTİ'YE KATILMIŞTI

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'da CHP'den istifa etmişti. Çerçioğlu daha sonra AK Parti'ye katılmıştı.