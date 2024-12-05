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CHP lideri Özel '30 bin lira asgari ücret' teklifini formüle etti!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
05.12.2024 14:23
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Türkiye'de milyonlarca vatandaş yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte asgari ücrette yapılacak zamma kilitlenmiş durumda. 'Asgari ücret ne kadar olacak?' sorusu için CHP Genel Başkanı Özgür Özel de 30 bin lira talebinde bulunmuştu. Özel bu 30 bin liralık asgari ücret teklifinin formülünü açıkladı. İşte tüm merak edilenler!

CHP lideri Özel '30 bin lira asgari ücret' teklifini formüle etti!

CHP lideri Özel, Bilecik'te Atatürk'ün Bilecik'e gelişi ve Bilecik Mülakatı'nın 104'üncü yılı vesilesiyle düzenlenen programa katıldı. Özel burada halka seslendiği konuşmasında asgari ücret önerisini açıkladı.

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30 BİN LİRA ASGARİ ÜCRET FORMÜLÜNÜ AÇIKLADI

Özgür Özel, ekonomi yönetiminin enflasyon artışını asgari ücrete bağlamasını hatırlatarak 30 bin lira asgari ücret formülünü açıkladı.

Küçük esnafın 30 bin lira asgari ücret ödeyecek mecali olmadığını ifade eden Özel, "Asgari ücret alan için düşük veren için yüksektir. 1 ile 10 arası asgari ücretli çalıştıranlara asgari ücretli başına 6 bin lira sosyal güvenlik prim desteği vermeyi öneriyoruz. Alan için 30 olunca veren için 24 bin lira olacak. Esnafa dokunmadan asgari ücreti 30 bin lira yapmanın yolu budur." dedi.

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Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"ÇAY SİMİT HESABIYLA SATIN ALMA GÜCÜ YARI YARIYA GERİLEMİŞ"

Bu iktidar gelmeden önce bir asgari ücret tam yedi çeyrek altın alıyordu. Bugün, bugün geldiğimiz noktada üç çeyrek altın alınabiliyor. Hesap ortada. Her asgari ücretlinin cebinden dört çeyrek altın kayıp.

Bilecik'e gelirken hesapladık, hesaplattık. Bilecik'te daha bu yıl başında sekiz lira olan simit şimdi olmuş 12 lira ve bir bardak çay yılbaşında beş lirayken olmuş 10 lira. Asgari ücretli Bilecik'te bu sene 1 Ocak'ta asgari ücretiyle 1300 tane çay simit alıyormuş aldığı asgari ücret. Şu anda 770'e düşmüş. 1300'ün neredeyse yarısı. Yani paranın satın alma gücü çay simit hesabıyla Bilecik'te yarı yarıya gerilemiş durumda. Ama çıkmışlar biz asgari ücrete gerçekleşen enflasyon oranında değil hedeflediğimiz enflasyon oranında zam yapacağız.

"ASGARİ ÜCRET ALAN DÜŞÜK, VEREN YÜKSEKTİR"

Bilecik'te asgari ücretlinin enflasyonu %90, Türkiye'de asgari ücretlinin ortalama enflasyonu %80, TÜİK Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumunun baş harfleri TÜİK'e göre bile enflasyon %50 ama bunlar asgari ücrete %25-30 zam yapmanın hesabındalar.

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir büyük kampanyayı başlattık ve sürdürüyoruz. Asgari ücret talebimiz 30, bunun altında yokuz diyoruz.

Ayrıca bunu önerirken 30 liralık asgari ücret devletin sosyal güvenlik priminde de büyük bir artışa sebebiyet veriyor. Bu artışın bir kısmını küçük esnafa döndürmek zorundayız. Çünkü yanında bir kişi çalıştıran berber veya iki kişi çalıştıran eczacı, üç garsonu, bir bulaşıkçı, bir aşçı çalıştıran esnaf lokantasının 30 bin lira asgari ücret verecek mecali yoktur. Çünkü asgari ücret alan için çok düşük, veren için çok yüksektir.

"ALAN İÇİN 30 VEREN İÇİN 24 LİRA OLACAK"

Bunun için CHP hazırlığını yaptı, kanun teklifini verdi. 1 ile 10 arası asgari ücretli çalıştıranlara asgari ücretli başına 6 bin lira sosyal güvenlik prim desteği vermeyi öneriyoruz. Yani asgari ücret, alan için 30 bin lira olunca veren için 24 lira olacak.

Bu iktidar zaten asgari ücreti 22-23-24 lira yapacak. Yani esnafa dokunmadan asgari ücreti 30 liraya çıkarmanın yolu ortadadır. Biz bu noktadaki çağrımızı bir kez daha yeniliyoruz.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 25 BİN 500 LİRA OLACAKTI"

Emekliler, 2002 yılında bu iktidar geldiğinde 1.5 asgari ücret alıyorlardı. Yani Tayyip Bey hiç ellemese, sizi enflasyona ezdirmeyeceğim, enflasyon oranında zam vereceğim deyip olmadık işlere girişmese bugün en düşük emekli maaşı 25 bin 500 lira olacaktı. Başka işlere girişti, sizi 12bin 500 lira emekli maaşına mahkum etti.

2002'de sekiz çeyrek altın alan emekli, bugün 2.5 çeyrek altına düşmüş. En düşük emekli maaşına itiraz ediyoruz. Bu emeklilerin Tayyip Erdoğan'a verdikleri Erdoğan vergisidir. Erdoğan'ın iktidarda olmasının, onun zenginin dostu ama garibanın dostu olmamasının bedelini sizler ödüyorsunuz. İşte kaybettiğimiz altını kaybettiğimiz yerde bulacağız. Emeklilere çağrımdır. İlk seçimde sandığa koşacağız, kaybettiklerimizi o sandıkta bulacağız.

Kaynak: Halk TV

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Bilecik Özgür Özel CHP
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