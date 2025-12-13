FİNANS

CHP lideri Özgür Özel'den asgari ücret çıkışı! 'Haktır' diyerek rakam verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün Kayseri'de bir miting düzenledi. Mitingde dikkat çeken bir asgari ücret çıkışında da bulunan Özgür Özel 38-39 bin lira bandını işaret ederek, "Kayseri'nin meşhur bir sözünü söylemek gerekirse; 4 diyor, 9 diyor, topluyor, 30 diyor. Böyle hesap olmaz. Biz 3 diyoruz, 9 diyoruz, yan yana koyup 39 diyoruz. 39 bin TL asgari ücret haktır." dedi.

Doğukan Akbayır

Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim çağrısıyla düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temalı mitinglerin 75'incisi bugün Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, miting alanına TIR'la giriş yapması dikkat çekti.

25 MİLYON İMZA

TIR'ın içinde İmamoğlu için imzalanan 25 milyon imza var.

CHP Genel Başkanı miting alanında konuştu. Özel'in konuşması bu şekilde:

Bugün aralık ayının ortasındayız. Kayseri'de öyle kolay kolay dolmayacak bir meydandayız. Dediler ki CHP o meydanı dolduramaz. Bu kara kışta bu iş olmaz dediler. Dedim niye, dediler ki Kayseri AKP'nin kalesidir. Bunu diyenler bu meydanı görsünler. Artık o kale siyaseti bitmiştir. Kayseri kimsenin kalesi değildir. Kayseri milletin kalesidir.

Biz siyasi parti mitingi yapmaya değil, Kayseri'nin vicdanına sığınmaya, hak, hukuk, adalet demeye, biz bu meydana hem seçildikleri halde bu milletin helal oylarıyla sandıktan çıktıkları halde bugün zindanlarda tutulan onları seçen 27 milyon insanın iradesinin de hapsedildiği, yıllarca çalışıp emek verip, emekli olup perişan edilenlerin, emeği sömürülenlerin, milletin efendisiyken kredi faizi altında ezilen çiftçilerin ve millet bu haldeyken perişan olan esnafın da sesini duyurmaya; miting yapmaya değil eylem yapmaya geldik.

"KRONİK HALE GELEN EKONOMİK KRİZ YAŞIYORUZ"

2018'den beri kronik hale gelen ekonomik kriz yaşıyoruz. İktidar partisi bu şehirde çok oy aldı, çok güçlü. Şimdi onları sokakta görüyor musunuz, geliyorlar mı, pazara çıkıyorlar mı, esnaf geziyorlar mı? Gelemezler yüzümüze bakacak halleri kalmadı. Gelemezler çünkü yüzümüze bakacak halleri kalmadı. Sıcak salonlarda oturup kendi atadıklarına kendilerini alkışlatıyorlar. Ekonomide kötüyüz ama dünya kötü diyorlar. Buna kimse inanmasın. Meclis'te teker teker saydık. Türkiye yüksek enflasyonda Avrupa birincisi, gıda enflasyonunda Avrupa birincisi, dünya üçüncüsü. Dünyada gıdanın enflasyonun en yüksek olduğu üçüncü ülke. İşsizlikte Avrupa birinci, yüksek faizde de. Dünyanın en yüksek ikinci faizi bu ülkede. Dünya enflasyon sorununu çözdü. Kırmızı etin dünya ortalaması 7 dolar, Türkiye'de kırmızı et 21 dolar. Kayseri bu hesapları en iyi yapabilen ildir.

ASGARİ ÜCRET ÇAĞRISI

Almanya'da Hans 2100 Euro, Hasan'ın 440 Euro. Asgari ücret AKP'den önce 7 çeyrek altın alıyordu. Şimdi iki çeyrek altın alıyor. En düşük emekli maaşı AKP öncesi 8 çeyrek altın alıyordu, şu anda 1.5 çeyrek altın alıyor. Yıllarca elleri nasır tutan emeklilerin süründürenlere yazıklar olsun. Asgari ücrete zam yapılacak, işverene elinizi korkak alıştırmayın, kefenin cebi yok diyor. Yaptığı büyük sahtekarlıktır. İşverene prim desteği verilmeli. Asgari ücret 27-28 bin lira değil 39 bin lira olmalı. Devlet asgari ücretlinin arkasından çekilip onu patronun vicdanına bırakamaz. Madem kaynak bulmuyorsunuz bu zulüm dönemi son bulmalı. Gelecek ilk sandıkta bakan evlatlarının dönemi bitecek vatan evlatlarının dönemi başlayacak.

"4 DİYOR, 9 DİYOR, TOPLUYOR, 30 DİYOR"

Asgari ücret alan için çok düşük, bazı sektörlerde veren için çok yüksektir. İşverene mutlaka sosyal güvenlik, prim desteği verilmeli. Küçük esnafın yanında çalışan için 10 bin TL verilmeli. Bu şekilde Asgari ücret Tayyip Bey'in niyet ettiği gibi 27 - 28 bin TL değil, 38-39 bin TL olmalı.

Kayseri'nin meşhur bir sözünü söylemek gerekirse; 4 diyor, 9 diyor, topluyor, 30 diyor. Böyle hesap olmaz. Biz 3 diyoruz, 9 diyoruz, yan yana koyup 39 diyoruz. 39 bin TL asgari ücret haktır."

