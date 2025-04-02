CHP 'Sağol yoldaş Varank' diye teşekkür etti, 2014'teki boykot tweeti gündem oldu! Yeni açıklama: "Size çok üzülüyorum"

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in işaret ettiği markalar, muhalif kesimler tarafından boykot edilmeye başlandı. Söz konusu boykot kararı ve çağrılarına hükümetten çok sert tepkiler gelirken; AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank yine gündem oldu.

MUSTAFA VARANK ESPRESSOLAB'A DESTEK VERMİŞTİ

Muhalefetin boykot kararı aldığı Espressolab'a destek vermek için bir şubesine giden ve kahve içtiği videoyu paylaşan Varank şunları söylemişti: “Meclis’te 1 saatlik arada Espressolab’e gelelim dedik. Burada durumlar gayet iyi. Gençler mutlu, vekil arkadaşlarımız mutlu'

2014'TEKİ 'BOYKOT' TWEETİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

Mustafa Varank'ın 2014 yılında boykot kavramıyla ilgili attı tweet ise yeniden gündem oldu.

Varank'ın söz konusu paylaşımında 'Boykot yapmak da yapmamak da insanların tercihi. Kimsenin niye boykot yapıyorsun diyerek mahalle baskısı yapmaya hakkı yok.' dediği görüldü.

CHP, 'SAĞOL YOLDAŞ' DİYE TEŞEKKÜR ETTİ

Ak Partili ismin paylaşımının yeniden gündem olmasının ardından CHP Ankara Gençlik Kolları fotomontajla oluşturulmuş bir Mustafa Varank fotoğrafı paylaşarak "Sağol yoldaş" dedi.

VARANK: "CHP'Lİ GENÇLER İÇİN GERÇEKTEN ÜZÜLÜYORUM"

Varank ise söz konusu paylaşımı alıntılayarak "CHP'li gençler için gerçekten üzülüyorum. Kendi partileri müteahhitlerin eline kalınca, afişleri için devrimci karakterleri bile Ak Parti'de arıyorlar. Üzülmeyin gençler! Partinizi hırsız müteahhitlerden el birliğiyle kurtaracağız" diye yazdı.

Varank konuyla ilgili yeni bir açıklama daha yaptı ve o sözlerinin 2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için CHP'li seçmenlere ithafen yazıldığını söyledi:

'Yukarıdaki tweeti günümüzle ilişkilendiren müzmin muhaliflere 11 yıl öncesinden ayna tutalım;

Yıl 2014, Cumhurbaşkanlığı seçimleri arefesi...

CHP elitleri, kendi çatı adaylarına oy vermek istemeyip seçimleri BOYKOT etmeyi düşünen muhalif seçmenlere faşizan baskılar yapıyordu.

Biz buna karşı çıkıyorduk.

Yıl 2025, İBB Yolsuzluk Operasyonu…

CHP elitleri, hırsızlarını kendi istedikleri gibi savunmadıkları için bu sefer de BOYKOT yapmayanlara, ekonomiyi durdurma çağrılarına katılmayanlara, istedikleri mesajı vermeyenlere faşizanca saldırıyorlar.

Biz bugün buna da karşı çıkıyoruz.

Bunlar için muhalif olmanız bile yetmez, onlar kadar militan değilseniz muhalif olamazsınız.

Anlayacağınız; CHP de faşist karakteri de hikaye de aynı.'