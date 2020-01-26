Çiçekçilerden 2 milyon orkideyle "Sevgililer Günü" hazırlığı

MUSTAFA ÇALKAYA - Aşktan berekete, saflıktan narinliğe kadar birçok anlamın yüklendiği orkideler, yine Sevgililer Günü'nün özel hediyeleri arasında yerini alacak. Çiçekçiler, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da yaklaşık 2 milyon orkideyi 14 Şubat için hazırlıyor.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, ülkede kesme çiçek ve süs bitkilerinden oluşan bitkilerin üretimi, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,4 artarak 1 milyar 718 milyon 98 bin adete yükseldi.

Geçen yıl üretilen süs bitkilerinin yüzde 63,6'sını kesme çiçekler oluşturdu. Kesme çiçek üretimi 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 3,6 artarak 1 milyar 93 milyon 333'e ulaştı.

Diğer süs bitkilerinde ise üretim bir önceki yıla göre yüzde 4,8 düşerek 624 milyon 764 bine geriledi.

Çiçeklerin en yoğun olarak üretiminin ve alışverişinin yapıldığı dönemlerden biri de 14 Şubat Sevgililer Günü oldu.

Bu özel günde en çok tercih edilen saksı çiçeği orkide olarak dikkati çekti. Geçen yıl Sevgililer Günü için 1 milyon 985 bin, bir önceki yıl da bu civarda orkide üretilmişti. Bu yıl da 14 Şubat için yaklaşık 2 milyon orkide yetiştiriliyor.