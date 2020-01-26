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Çiçekçilerden 2 milyon orkideyle "Sevgililer Günü" hazırlığı

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.01.2020 11:03 | Son Güncelleme

Türkiye'de yılda 6 milyon orkide satışı yapılırken, bunun yaklaşık 2 milyonu Sevgililer Günü hediyesi oluyor - Gardenkoala Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Korhan Çiçek: - "Kesme çiçekte birinci sırada gül gelirken, saksılı bitkide en fazla tüketim orkidede oluyor"

MUSTAFA ÇALKAYA - Aşktan berekete, saflıktan narinliğe kadar birçok anlamın yüklendiği orkideler, yine Sevgililer Günü'nün özel hediyeleri arasında yerini alacak. Çiçekçiler, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da yaklaşık 2 milyon orkideyi 14 Şubat için hazırlıyor.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, ülkede kesme çiçek ve süs bitkilerinden oluşan bitkilerin üretimi, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,4 artarak 1 milyar 718 milyon 98 bin adete yükseldi.

Geçen yıl üretilen süs bitkilerinin yüzde 63,6'sını kesme çiçekler oluşturdu. Kesme çiçek üretimi 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 3,6 artarak 1 milyar 93 milyon 333'e ulaştı.

Diğer süs bitkilerinde ise üretim bir önceki yıla göre yüzde 4,8 düşerek 624 milyon 764 bine geriledi.

Çiçeklerin en yoğun olarak üretiminin ve alışverişinin yapıldığı dönemlerden biri de 14 Şubat Sevgililer Günü oldu.

Bu özel günde en çok tercih edilen saksı çiçeği orkide olarak dikkati çekti. Geçen yıl Sevgililer Günü için 1 milyon 985 bin, bir önceki yıl da bu civarda orkide üretilmişti. Bu yıl da 14 Şubat için yaklaşık 2 milyon orkide yetiştiriliyor.

- "Saksılı bitkide en çok orkide tüketiliyor"

Türkiye'nin en büyük orkide üreticilerinden Gardenkoala Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Korhan Çiçek, AA muhabirine, Sevgililer Günü için çiçekçilerin hazırlıklarına başlandığını söyledi.

Sevgililer Günü'nün Türkiye'de çiçeğin en çok tüketildiği gün olduğunu belirten Çiçek, "Kesme çiçekte birinci sırada gül gelirken, saksılı bitkide en fazla tüketim orkidede oluyor. Türkiye'nin yıllık orkide tüketimi yaklaşık 6 milyon adet. Bunun yaklaşık 2 milyonu Sevgililer Günü için hazırlanıyor." dedi.

- "Orkide kök rengine göre sulanmalı"

Çiçek, orkide alırken yapraklarının yeşil olmasına dikkat edilmesi gerektiğini, köklerinde çürüme ve kahverengilik olmamasının önem taşıdığını bildirdi.

Orkidenin bakımının evde ve iş yerinde kolaylıkla yapılabileceğine dikkati çeken Çiçek, şunları kaydetti:

"Orkidenin oda sıcaklığı seviyesinde tutulması ve aydınlık bir ortamda bakılması yeterli. Orkidede dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de sulama. Orkide kök rengine göre sulanmalı, kökü griye döndüğü zaman bitkinin su istediği anlaşılmalı. Su ihtiyacını gidermek için yaklaşık 3 parmak su dolu bir kabın içine yerleştirip 3-5 saat sonra geri alıp altındaki suyun boşaltılması ve renk tekrar griye dönene kadar su verilmemesi gerekiyor. Bir de orkidenin köklerinin ışık alması önemli. Orkidenin şeffaf bir kap içinde muhafaza edilmesi bitki açısından daha iyi olur."

Çiçek, saflığın ve temizliğin simgesi olarak orkidenin her geçen gün daha çok tercih edildiğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Korhan Çiçek, orkide, Sevgililer Günü, süs bitkileri,

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