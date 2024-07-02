Çift maaş bitiyor, aylıktan kesme cezası geliyor! AK Parti Meclis’e sunuyor: ‘Hiçbirinin bahanesi olmayacak…’

Tasarruf tedbirlerinin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli olan yasal düzenlemeleri içeren taslak çalışma tamamlandı. AK Parti tarafından kısa süre içinde TBMM Başkanlığına sunulması planlanan taslağın en önemli unsuru, tasarruf tedbirlerine uymayan kamu görevlilerine yönelik yaptırımlar olacak.

AYLIKTAN KESME CEZASI

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre taslakta tasarruf tedbirlerinin takibi, bakanlıklarda bakan veya yardımcısı, kurumlarda üst yöneticiler, illerde valiler, belediyelerde ise belediye başkanları tarafından yapılacak.

Belirlenen tedbirlerin aksine hareket edenlerle ilgili kanuni işlem gerçekleştirilecek. Bu doğrultuda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan disiplin hükümleri ve görevi ihmal durumunda uygulanan yaptırımlar, tasarruf tedbirlerine uymayanlar için de geçerli olacak. Bu cezalar arasında uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması gibi başlıklar yer alıyor.

ADIM ADIM TAKİP

AK Parti kaynakları konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Daha önce de birçok kez tasarruf genelgeleri yayınlandı ama uyulmaması hâlinde herhangi bir yaptırım öngörülmemişti. Burada ise kamu görevlilerine bir yaptırım gelecek. Her kurumda tedbirleri takip edecek yöneticiler belirlenecek ve bunların sorumluluğu olacak. İzleme ve denetim sistemi sıkı bir şekilde işleyecek. Hiçbir bürokratın bahanesi olmayacak. Hangi tedbire ne kadar uyulduğu, harcamaların mevzuata uygunluğu adım adım takip edilip, raporlanacak” dediler.

DİĞER TASARRIF ÖNLEMLERİ

Tasarruf tedbirleri ile ilgili pakette ayrıca, kamuda mükerrer yapılanmaların önüne geçecek hükümler de yer alacak. Bu konuda ilk adım Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından atılacak. Bakanlığın taşra teşkilatlarında iki ayrı birim olarak yer alan defterdarlıklar ile vergi daireleri tek çatı altında toplanacak. Ayrıca; kamuda ihtiyaç fazlası araçların satışı için de Maliye Bakanlığına yetki verilecek. Yine bakanlıkların yurt dışı teşkilatlarının tasarruf tedbirleri çerçevesinde yeniden yapılandırılacak.

KAMUDA ÇİFT MAAŞA SON

Öte yandan dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kendilerine yöneltilen kamuda çift maaş hakkındaki eleştiriler için değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek açıklamasında, “Kamu çalışanlarında kaç yerde görev alınırsa alınsın tek maaş olacak ve o maaşa da limit gelecek” diyerek tartışmalara son verecek açıklamada bulundu.







