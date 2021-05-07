Çiftçi ve üreticilere bayram öncesi destek! Üreticilere verilecek destek ne kadar? Bakan Pakdemirli açıkladı...

Bakanı Pakdemirli yapmış olduğu açıklamada bayram öncesinde üreticilere toplamda 1 milyar 500 bin liradan fazla destek ödemesi yapılacağını açıkladı. Vatandaşlar Pakdemirli'nin yaptığı açıklama sonrası desteğin ayrıntılarını araştırmaya koyuldu. Peki üreticilere verilecek destek ne kadar?

ÇİFTÇİ VE ÜRETİCİLERE VERİLECEK DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

Çiftçinin istediği destek ödemesi hakkında Bakan Pakdemirli'den önemli bir açıklama geldi. Pakdemirli yaptığı açıklamada bayram öncesinde üreticilere destek ödemesi yapılacağını açıkladı.

Bakan Pakdemirli yapılacak destek ödemesi hakkında şöyle konuştu: "Üreticilerimize 6 kalemde bayram öncesi 1,5 milyar liradan fazla ödeme yapılacağını belirtmek isterim. 7 Mayıs Cuma günü yani bugün saat 18:00 itibariyle Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği kapsamında 418 bin 61 üreticimize 854 milyon 11 bin 77 lira; hububat baklagil ve tane mısır fark ödemesi desteği kapsamında 106 bin 687 üreticimize 251 milyon 797 bin 606 lira; sertifikalı tohum üretim desteği kaspsamında 64 üretici firmaya da 37 milyon 880 bin 453 lria olmak üzere toplamda 1 milyar 143 milyon 689 bin 136 liralık destek ödemesini Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son hanesine göre bugün ve Pazartesi günü aktaracağız.

