FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ÇİFTÇİLERE 5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ 2023 SON DURUM: Çiftçilere 5000 TL emekli ikramiyesi verilecek mi? ÇKS kaydı olan emekliler 5000 TL alacak mı?

ÇİFTÇİLERE 5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ 2023 SON DURUM: Çiftçilere 5000 TL emekli ikramiyesi verilecek mi? ÇKS kaydı olan emekliler 5000 TL alacak mı?

23.11.2023 08:24 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiftçilere 5000 TL emekli ikramiyesi verilip verilmeyeceğini öğrenmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Bilindiği üzere Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında bir defaya mahsus SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ödenen ikramiyelerden ÇKS belgesi sahibi olan kişiler faydalanamadı. Peki, 2023 çiftçilere 5000 TL emekli ikramiyesi verilecek mi? İşte, ÇKS belgesi olan ve Ziraat Odası kaydı olan çiftçilere 5000 TL emekli ikramiyesinde son durum...

ÇİFTÇİLERE 5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ 2023 SON DURUM: Çiftçilere 5000 TL emekli ikramiyesi verilecek mi? ÇKS kaydı olan emekliler 5000 TL alacak mı?

Çiftçilere 5000 TL emekli ikramiyesi ile ilgili detaylar birçok vatandaş tarafından merak edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5000 TL ikramiye düzenlemesi için talimat vermişti. Çalışmayan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine verilen Cumhuriyet ikramiyesi konusunda ek düzenlemeye gidilerek 5000 TL emekli ikramiyesi alamayan Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) üye emekliler için düzenlemenin kapsamının genişletilmesi bekleniyor. İşte çiftçilere 5000 TL emekli ikramiyesi konusuna ilişkin detaylar...

thumbs_b_c_70975066923484f0171442c8078c6575

ÇİFTÇİLERE 5000 TL İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

Çiftçilere 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi yapılamadı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için bu ödemelerden faydalanamadı.

Bilindiği üzere emeklilere 5 bin liralık ikramiye verilmesi uygulamasında çalışan emekliler de kapsam dışında bırakılmıştı.

5000 TL emekli ikramiyesi için Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar geçtiğimiz günlerde açıklamada bulundu.

thumbs_b_c_ed4fc315b8679c96f65189399970eb86

Bayraktar açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

“Emekli çiftçilerimiz hükümetimizin Cumhuriyetin 100. Yılına özel olarak verdiği 5 bin lira ikramiyeden yararlanamayarak, mağdur oldu”

1.5 milyonu aşkın emekli çiftçi, 5000 TL emekli ikramiyesi için taleplerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ek düzenleme için talimat verildiği öğrenildi. Çiftçilere ikramiye ödemesi konusunun önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

p2

EMEKLİ İKRAMİYESİ SORGULAMA EKRANI

Emekli ikramiyelerinin yatıp yatmadığını öğrenmek isteyen emeklilerin şubeye gitmesine gerek bulunmuyor.

Emekli ikramiyesi sorgulama işlemleri internet üzerinden veya telefon aracılığıyla sorgulanabiliyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Canlı Borsa Yönlendirme


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1430 liralık destek: Onlar da emekli olabilecek1430 liralık destek: Onlar da emekli olabilecek
Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın için dikkat çeken tahminMerkez Bankası faiz kararı sonrası altın için dikkat çeken tahmin
Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyorMerkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyor
En Çok Okunan Haberler
Dilan Polat cezaevinde de gelir kapısı buldu! Bomba iddia: 300 kişiye...

Dilan Polat cezaevinde de gelir kapısı buldu! Bomba iddia: 300 kişiye...

Ankara’da komşuların gürültü kavgasında katliam: 2’si çocuk 5 kişi öldü…

Ankara’da komşuların gürültü kavgasında katliam: 2’si çocuk 5 kişi öldü…

Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyor

Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyor

Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın için dikkat çeken tahmin

Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın için dikkat çeken tahmin

1430 liralık destek: Onlar da emekli olabilecek

1430 liralık destek: Onlar da emekli olabilecek

Yeni evlenen gençlere kredi desteği yasalaştı!

Yeni evlenen gençlere kredi desteği yasalaştı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

5 yaşındaki çocuğa tecavüz suçuyla aranıyordu! Yıllar sonra yakalandı

5 yaşındaki çocuğa tecavüz suçuyla aranıyordu! Yıllar sonra yakalandı

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Balık tutarken kabusu yaşadı! Zıpkınla kendisini vurdu

Balık tutarken kabusu yaşadı! Zıpkınla kendisini vurdu

Öğretmenden sürpriz! Sınav notlarına caps ekledi

Öğretmenden sürpriz! Sınav notlarına caps ekledi

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.