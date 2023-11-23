ÇİFTÇİLERE 5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ 2023 SON DURUM: Çiftçilere 5000 TL emekli ikramiyesi verilecek mi? ÇKS kaydı olan emekliler 5000 TL alacak mı?

Çiftçilere 5000 TL emekli ikramiyesi ile ilgili detaylar birçok vatandaş tarafından merak edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5000 TL ikramiye düzenlemesi için talimat vermişti. Çalışmayan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine verilen Cumhuriyet ikramiyesi konusunda ek düzenlemeye gidilerek 5000 TL emekli ikramiyesi alamayan Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) üye emekliler için düzenlemenin kapsamının genişletilmesi bekleniyor. İşte çiftçilere 5000 TL emekli ikramiyesi konusuna ilişkin detaylar...

ÇİFTÇİLERE 5000 TL İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

Çiftçilere 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi yapılamadı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için bu ödemelerden faydalanamadı.

Bilindiği üzere emeklilere 5 bin liralık ikramiye verilmesi uygulamasında çalışan emekliler de kapsam dışında bırakılmıştı.

5000 TL emekli ikramiyesi için Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar geçtiğimiz günlerde açıklamada bulundu.

Bayraktar açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

“Emekli çiftçilerimiz hükümetimizin Cumhuriyetin 100. Yılına özel olarak verdiği 5 bin lira ikramiyeden yararlanamayarak, mağdur oldu”

1.5 milyonu aşkın emekli çiftçi, 5000 TL emekli ikramiyesi için taleplerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ek düzenleme için talimat verildiği öğrenildi. Çiftçilere ikramiye ödemesi konusunun önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ SORGULAMA EKRANI

Emekli ikramiyelerinin yatıp yatmadığını öğrenmek isteyen emeklilerin şubeye gitmesine gerek bulunmuyor.

Emekli ikramiyesi sorgulama işlemleri internet üzerinden veya telefon aracılığıyla sorgulanabiliyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN





