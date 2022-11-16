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Çiftçileri ilgilendiren haber! Desteklerden yararlanmak için son gün 31 Aralık

16.11.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiftçileri ilgilendiren haber geldi. Üreticilerin destek alabilmeleri için ziraat odalarında aktif üye olmaları gerekiyor. 2023 yılı ÇKS başvurularının 31 Aralık 2022 tarihinde sona erecek.

Çiftçileri ilgilendiren haber! Desteklerden yararlanmak için son gün 31 Aralık

Çiftçileri ilgilendiren son gün uyarısı yapıldı. Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, 2023 yılı ÇKS başvurularının 31 Aralık 2022 tarihinde sona ereceğini bildirdi. Öte yandan desteklerden yaralanmak için kayıtlarını yaptımaları gerektiğini bildirdi. Doğan, Çiftçilerimizin ÇKS kayıtlarını yaptırmak ve desteklerden faydalanabilmek için bağlı oldukları ziraat odalarına giderek üretime devam ettiklerini beyan etmeleri gerekiyor. Bu işlemi yaptırmayan çiftçilerin üyelikleri pasife düşürülerek il - ilçe tarım ve orman müdürlüklerine bildirilecektir. Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişci de çiftçilerin il-ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvuru yaparken, ziraat odalarında aktif üye olduklarını beyan etmeleri gerektiğini belirtti.

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SON GÜN 31 ARALIK

Desteklerden yararlanmak, tarım sigortası yaptırabilmek ve düşük faizli kredi kullanabilmek için ziraat odalarına aktif üyeliğin ve ÇKS kaydının önemine dikkat çeken Doğan, "Odalara başvuru yapmayan çiftçilerimizin yıl içerisinde mazot, kimyevi gübre, yem bitkileri, fark ödemesi gibi tarımsal faaliyetlere ilişkin desteklemelerden yararlanmaları mümkün değil. Doğal afetlerde oluşan zararlarda, kredi borçlarının ertelenmesi veya afet sonrası yapılacak her türlü tarımsal desteklerden yararlanabilmesi için 31 Aralık tarihine kadar mutlaka bağlı oldukları odaya giderek tarım alanlarının beyanı ve odaya kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir" diye konuştu.

HANGİ BELGELER İSTENİYOR?

Son haftada yaşanabilecek yoğunluğu göz önünde bulundurarak üreticilerin, kayıtlarını bir an önce yaptırmalarında fayda olduğunu belirten Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, ÇKS başvurularının ziraat odalarından alınan aktif çiftçi belgeleri ve diğer istenen belgelerle il ilçe tarım ve orman müdürlüklerine yapılabileceğini kaydetti.
ÇKS kaydı esnasında çiftçilerden şu belgeler isteniyor:

“Bağlı oldukları ziraat odasında aktif üye kaydı, ekim yapılan ürün ve parseli, ilk kez kayıt yaptıracaklar için kendisinin ya da vekilinin bizzat bulunması, TC nüfus cüzdanı, 2 adet fotoğraf, köy, parsel ve ekilecek ürün."

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