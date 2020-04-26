FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Çiftçilerin üretim mesaisine ramazan düzenlemesi

Çiftçilerin üretim mesaisine ramazan düzenlemesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.04.2020 12:51 | Son Güncelleme

Türkiye'nin dört bir yanına ve dünyanın farklı bölgelerine yaş sebze ve meyve gönderen Antalya'daki çiftçiler, çalışma saatlerine ramazan ayına göre düzenleme yaptı.

Çiftçilerin üretim mesaisine ramazan düzenlemesi

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında seralarda yoğun tedbir alan üreticiler, evde kalan vatandaşlara sağlıklı ürünleri ulaştırmak için büyük hassasiyet gösteriyor. Maske ve eldiven takan çiftçiler, sosyal mesafe kuralına uyarak üretimi sürdürüyor. Ramazan ayı dolayısıyla çalışma saatlerinde düzenlemeye giden çiftçiler, sabah ezanıyla seralara giriyor. Sera ve tarlalarda üretilen ürünler, yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor.

TOPRAKSIZ TARIMLA VERİMİ ÜÇE KATLADILAR

Aksu ilçesinde topraksız tarım yapan Hasan Şevik, AA muhabirine, 35 yıldır üreticilik yaptığını, topraksız tarımda daha çok teknoloji kullanıldığını belirterek, merkezi sistemle sulamanın gerçekleştirildiğini ifade etti.

Şevik, "Topraksız tarımda verim, diğer seralara göre üç katına çıkabiliyor. Kazmayla kürekle uğraşmıyoruz. Yılda bir sefer fide dikiyoruz ve 11 ay ürün alıyoruz. Bakımını özenle yapıyoruz." dedi. Kovid-19 salgını nedeniyle seralardaki çalışma düzeninin değiştiğini anlatan Şevik, maskesiz, eldivensiz seralara girilmediğini, sık sık dezenfektan kullandıklarını bildirdi.

Sosyal mesafe kuralına her işçinin özen gösterdiğine vurgu yapan Şevik, "Koronavirüsten sonra çok titiz çalışma düzenine geçmiştik. Ramazan dolayısıyla da çalışma saatlerini değiştirdik. Eskiden saat 08.00'de işe giderdik ancak artık sabah ezanıyla seralara giriyoruz. Hava serinken işlerimizi bitirmeye çalışıyoruz çünkü sıcakla zor oluyor." diye konuştu.

İlçede 25 yıldır üretim gerçekleştiren Tevfik Armağan da havanın artık ısındığını, ramazan ayı nedeniyle sıcakta çalışmanın zorlaştığını aktardı. Koronavirüsten sonra değişen çalışma düzeninde ramazanla birlikte tekrar düzenlemeye gittiklerine işaret eden Armağan, "Erken saatlerde eldivenimizi maskemizi takıp, seralarda çalışıyoruz. Sıcak olunca eve gidip, istirahat ediyoruz." dedi. Armağan, bu yıl verimin iyi olduğunu söyledi.

"EVDE KAL TÜRKİYE', BİZ SİZİN İÇİN RAMAZANDA BİLE SERALARDAYIZ"

Üç çocuk annesi 50 yaşındaki Fatma Şevik de çiftçilik yaparak geçimlerini sağladıklarını, özenle yetiştirdikleri ürünleri Türkiye'nin her yerine ulaştırdıklarını söyledi. Ramazan ayında zorlansalar da üretime devam ettiklerini vurgulayan Şevik, "Hem orucumuzu tutuyoruz hem de üretim yapıyoruz. Vatandaşımız rahat olsun, biz bol bol üretiyoruz. Koronavirüse karşı da her türlü tedbirimizi aldık. Gönül rahatlığıyla meyve sebze tüketebilirler. Biz sabah erkenden işe koyuluyoruz, bebek büyütür gibi emek veriyoruz. Evde kal Türkiye, biz sizin için ramazanda bile seralardayız." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERFahriye Evcen ilk kez açıkladı! Gerçeği anlattıFahriye Evcen ilk kez açıkladı! Gerçeği anlattı
'Kırmızı altın' hasadı başladı! 'Kırmızı altın' hasadı başladı!
Sigorta girişi olan erkeklere müjde! Erken emeklilik...Sigorta girişi olan erkeklere müjde! Erken emeklilik...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çiftçi, ramazan,

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'ye çağrı yapmış, Bakan Koca talimat vermişti! Saat belli oldu

Türkiye'ye çağrı yapmış, Bakan Koca talimat vermişti! Saat belli oldu

Korkunç olay! Oğlunu öldürüp yakmaya çalıştı

Korkunç olay! Oğlunu öldürüp yakmaya çalıştı

İş adamı Abuzer Yıldırım koronavirüsten hayatını kaybetti

İş adamı Abuzer Yıldırım koronavirüsten hayatını kaybetti

AVM'ler ne zaman açılacak? AYD Başkanı'ndan açıklama

AVM'ler ne zaman açılacak? AYD Başkanı'ndan açıklama

Herkes evde kaldı, satışlar arttı!

Herkes evde kaldı, satışlar arttı!

'Kırmızı altın' hasadı başladı!

'Kırmızı altın' hasadı başladı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Analistlerden dikkat çeken fiyat tahmini

Analistlerden dikkat çeken fiyat tahmini

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Sigorta başlangıcı olanlara müjde! SGK'dan toplu para iadesi alabilirsiniz...

Sigorta başlangıcı olanlara müjde! SGK'dan toplu para iadesi alabilirsiniz...

İhtiyaç sahiplerine 1000 TL karşılıksız ödeme ve 10.000 TL kredi desteği...

İhtiyaç sahiplerine 1000 TL karşılıksız ödeme ve 10.000 TL kredi desteği...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İş adamı Abuzer Yıldırım koronavirüsten hayatını kaybetti

İş adamı Abuzer Yıldırım koronavirüsten hayatını kaybetti

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 'Kırmızı altın' hasadı başladı!

'Kırmızı altın' hasadı başladı!

Kısıtlama süreci et satışlarında artışa sebep oldu

Herkes evde kaldı, satışlar arttı!

AVM'ler ne zaman açılacak? AYD Başkanı'ndan açıklama

AVM'ler ne zaman açılacak? AYD Başkanı'ndan açıklama

Son dakika: Bakan Kurum açıkladı! Kira yardımı 48 aya çıktı

Bakan Kurum açıkladı! 48 aya çıktı

Düğün alışverişleri online mecralara kaydı

Düğün alışverişleri online mecralara kaydı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.