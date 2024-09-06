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Çiftçinin sosyal medyayı sallayan '2024' isyanı! Traktörden hepsini teker teker gösterdi: "Bu yıl tarihe geçecek gibi gözüküyor"

06.09.2024 08:52
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Balıkesir'de bir çiftçinin '2024' isyanı gündemde. 2024 yılı için "Çiftçinin maalesef malını üretip satamadığı, satıp da parasını alamadığı yıl olarak tarihe geçecek gibi gözüküyor" diye konuşan çiftçi, "Domateslerimizi hiç almıyorlar" diye yakındı. Çiftçinin nakit para iddiası da dikkat çekti. Öte yandan gazeteci Nihal Bengisu Karaca "Hükümetin bir planlaması yok. Herkes her şeyi kafasına göre ekiyormuş, ben bunu duyduğumda şoke oldum" sözleriyle konuya bir başka noktadan yaklaştı.

Balıkesir-Sındırgı'daki Karaağaç köyünde olduğu belirten bir çiftçi, domates rampasında bir traktörün üstüne çıkıp domates dolu römorkları görüntüledi. Domateslerin alınmamasına sitem eden çiftçinin isyanı sosyal medyada ses getirdi.

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"VATANDAŞ SIRAYA GİRMİŞ, MALINI DÖKEMİYOR"

Çifti domates dolu traktörleri görüntülerken "Fiyatı bilen yok arkadaşlar. 1100 lira, 1000 lira, 1200 lira. Domatesimizi hiç almıyorlar. O kadar çok traktör var ki sayamıyoruz. Vatandaş sıraya girmiş burada, malını dökemiyor. En az 50 tane traktör var" diye konuştu.

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"BU YIL TARİHE GEÇECEK GİBİ GÖZÜKÜYOR"

2024 yılının çiftçi açısından verimsiz geçtiğine dikkat çeken çiftçi şöyle devam etti:

"2024 yılı çiftçinin maalesef malını üretip satamadığı, satıp da parasını alamadığı yıl olarak tarihe geçecek gibi gözüküyor.
Yevmiye 800, 900 hatta 1000 lira. Urfa'dan gelip kiloyla toplayanlar var. Çiftçinin malının tam yarısına maalesef ortaklar. Yapacak bir şey yok, onlar emekçi insanlar."

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"NAKİT PARA DİYE BİR ŞEY YOK ŞU AN"

Arz-talep dengesi bozulunca fiyatlar bu kadar kötü. Domatesinizi döktüğünüze şükrediyorsunuz, para sormuyorsunuz. Para sorarsanız gelecek parayı gelecek yıl mayıs ayına, temmuz ayına çek kesiyorlarmış diye duydum. Yani nakit para diye bir şey yok şu an.

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"BEN BUNU DUYDUĞUMDA ŞOKE OLDUM"

Bu sırada gazeteci Nihal Bengisu Karaca da tarım planlaması olmadığını savunarak çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Ekol TV'de katıldığı canlı yayında konuşan Karaca şunları söyledi:

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"Üretim sofistike bir hale geldi. Tarım ilaçları artık kullanılmıyor. Bir planlama lazım, hükümetin bir planlaması yok. Herkes her şeyi kafasına göre ekiyormuş, ben bunu duyduğumda şoke oldum. Bu yıl ne olur, iyi patates olur. Ondan sonra herkes patates ekiyor, elinde kalıyor. Olur mu öyle şey?Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
domates
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