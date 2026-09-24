FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Çiftçiye destek! 25 milyon 716 bin lira hesaplara yatırıldı

Denizli'de 2025 Yılı 2. Dönem Kuzu/Oğlak Desteklemesi kapsamında 1100 işletmeye, 54 bin 828 kuzu ve oğlak için 25 milyon 716 bin 570 TL ödendi. Vali Köşger, desteklerin ihtiyaçlar doğrultusunda süreceğini belirterek Denizli tarımına hayırlı olmasını temenni etti.

Çiftçiye destek! 25 milyon 716 bin lira hesaplara yatırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılığın geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen programlar çerçevesinde, kentteki çiftçilere yönelik maddi yardımlar devam ediyor. Alın terinin desteklenmesi hedeflenen uygulamalarla üreticilerin ekonomik anlamda rahat bir nefes alması sağlanıyor.

Uygulama dahilinde, 2025 Yılı 2. Dönem Kuzu/Oğlak Desteklemesi kapsamında kentte faaliyet gösteren bin 100 işletmeye ödeme gerçekleştirildi. Yetiştirilen 54 bin 828 kuzu ve oğlak için toplam 25 milyon 716 bin 570 TL tutarındaki teşvik meblağı, üreticilerin hesaplarına yatırıldı. Sağlanan bu maddi imkanla birlikte üretim kapasitesinin ve verimliliğin artırılması amaçlanıyor.

"ÇALIŞMALARIMIZ İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA SÜRECEK"

Şehir genelinde tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik adımların kararlılıkla atıldığını belirten Vali Yavuz Selim Köşger, desteklerin üreticilerin ihtiyaçları doğrultusunda devam edeceğini vurguladı. Köşger, sağlanan maddi katkıların çiftçilere ve Denizli tarımına hayırlı ile bereketli olmasını temenni etti.

Çiftçiye destek! 25 milyon 716 bin lira hesaplara yatırıldı 1

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD tahvil faizlerinde son 19 yılın zirvesi test edildiABD tahvil faizlerinde son 19 yılın zirvesi test edildi
Emekli promosyonları belli olduEmekli promosyonları belli oldu

Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yavaş'tan istifa sonrası Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna yanıt

Yavaş'tan istifa sonrası Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna yanıt

Avrupa'nın dev ülkesini ayağa kaldıran olay! Sokaklara döküldüler

Avrupa'nın dev ülkesini ayağa kaldıran olay! Sokaklara döküldüler

Beşiktaş'ta Serdal Adalı Hapoel Beer Sheva maçının stadını açıkladı!

Beşiktaş'ta Serdal Adalı Hapoel Beer Sheva maçının stadını açıkladı!

Hem hikaye hem başrol değişti! Yine de olmadı

Hem hikaye hem başrol değişti! Yine de olmadı

Trump'a Türk damat geliyor! İstanbul'da evlenecekler

Trump'a Türk damat geliyor! İstanbul'da evlenecekler

131 fon için kritik toplantı! Bakan Şimşek başkanlık edecek

131 fon için kritik toplantı! Bakan Şimşek başkanlık edecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.