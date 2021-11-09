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Çifte zam yolda! Kıdem tazminatında hesap değişiyor

09.11.2021 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca işçiyi ilgilendiren kıdem tazminatında değişikliğe gidilecek. Aralık ayında başlayacak olan çalışmalarla birlikte işçiye çifte zam verilecek. İşte kıdem tazminatı hesaplamasında yapılacak değişiklikler…

Çifte zam yolda! Kıdem tazminatında hesap değişiyor

Kıdem tazminatı işçiyi, işverene karşı koruyan en büyük güvencelerden biridir. Aynı iş yerinde en az 1 yıl çalışan kişiler, işverenleri tarafından işten çıkarıldıklarında kıdem tazminatı alırlar. Hesaplamalar ise belirlenen alt ve üst limite bağlı olarak gerçekleşiyor. Bu hesaplamalarda değişikliğe gidilecek. Çifte zam yolda. İşte detaylar…

ASGARİ ÜCRETE YAPILACAK ZAM KIDEM TAZMİNATINI ARTIRACAK

2021 yılının tamamlanmasına az bir süre kalırken, asgari ücret, emekli, maaşları gibi konular masaya yatırıldı. Kıdem tazminatı alt üst limiti asgari ücret ve memur maaşlarına göre belirleniyor. Önümüzdeki ay başlayacak asgari ücret görüşmeleri ve yılbaşında memur maaşlarına yapılacak zam ile kıdem tazminatının hem alt hem de üst limiti artacak. Alt limit brüt asgari ücrete göre hesaplanırken, üst limit memur maaşlarına göre belirlenir. Ocak 2021 yüzde 21,56 zam yapılan asgari ücret brüt 3 bin 577 TL'ye yükselmişti. Bu da kıdem tazminatının alt limiti anlamına geliyor. Yeni asgari ücret görüşmelerinin aralık ayında başlaması beklenirken kıdem tazminatı alt limitinin de yapılacak zamma göre artması bekleniyor. Genel beklenti asgari ücrete en az yüzde 25 oranında zam yapılması yönünde. Bu da brüt asgari ücretin 4 bin 520 TL'ye çıkması anlamına geliyor. Bu durumda yaklaşık 8 milyon çalışanın kıdem tazminatını artırmış olacak.

KIDEM TAZMİNATI ÜST LİMİTİ MEMUR MAAŞLARINA GÖRE BELİRLENİYOR

Kıdem tazminatında alt limit asgari ücrete göre belirlenirken üst limit ise memur maaşlarına göre belirleniyor. Memur maaşlarındaki artışlar dikkate alındığında kıdem tazminatı üst limiti ocak ve temmuz ayları olmak üzere 6 ayda bir güncelleniyor. Geçtiğimiz temmuz ayında üst limit 8 bin 284 TL olarak belirlenmişti. Ocak itibarıyla memura yüzde 5 toplu sözleşme zammı verilecek. Ayrıca yine ocak itibarıyla geriye dönük 6 aylık enflasyon, yüzde 3'ü ne kadar aştıysa o fark da maaşa eklenecek ve böylece memur maaş katsayısı bulunacak.

KIDEM TAZMİNATI NASIL ALINIR?

Kıdem tazminatı, işverence işçisine belli koşulların sağlanması halinde işyerinde çalıştığı süre boyunca kazandığı kıdeminin karşılığı olarak ödenen tazminattır. İşçinin bu düzenli ve sürekli çalışmasının karşılığında işyerinde geçirdiği süre ölçü alınarak kendisine kıdem tazminatı ödenmektedir.

Aynı işyerinde en az bir yıl çalışanlar kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar ve tazminatları en son aldıkları aylık brüt ücrete göre hesaplanır.

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Anahtar Kelimeler:
kıdem tazminatı
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