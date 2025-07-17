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Çiğ süt fiyatı belli oldu! 1 Ağustos tarihinde geçerli olacak

Ulusal Süt Konseyi (USK), 1 Ağustos 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere, çiğ süt fiyatını belirledi. Buna göre, çiğ süt tavsiye fiyatı litre başına 18,35 TL oldu.

Çiğ süt fiyatı belli oldu! 1 Ağustos tarihinde geçerli olacak

Ulusal Süt Konseyi (USK), 1 Ağustos 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere, çiğ süt fiyatını açıkladı. Konuyla ilgili konseyden şu açıklama yapıldı:

Çiğ süt fiyatı belli oldu! 1 Ağustos tarihinde geçerli olacak 1

''16 Temmuz 2025 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında; 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 18,35 TL olarak oy çokluğu ile belirlenmiştir. Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderler üreticiye ilave olarak ödenecektir.

Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1’lik değişim) için ±27 Kuruş fark uygulanacaktır.

Çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı Eylül-2025 döneminde yeniden değerlendirilecektir.''
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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süt çiğ süt
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