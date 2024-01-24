Çiğ süt zammı yürürlüğe girmeden harekete geçtiler, etiketler hızla değişti: "Peynire yüzde 30 zam geldi"

Ulusal Süt Konseyi çiğ süte yüzde 17.4 oranında zam yaparken zammın yürürlüğe gireceği 22 Ocak'tan önce marketler etiket değiştirme yarışına girdi. Süt ürünleri raflarına yüzde 30 civarında zam geldi.

TÜSEDAD YK Başkanı Sencer Solakoğlu, "Peynir fiyatlarında bildiğiniz üzere zamlar peş peşe geldi.Üreticiler için Ulusal Süt Konseyi'nin yapmış olduğu zam ve piyasada oluşan fiyatlar ayın 22'sinden itibaren geçerli. Ancak bunun anons edilmesi, bu verilerin bilinmesi piyasada rafları biraz daha erkenden fiyatları artırmaya sebep verdiği anlaşılıyor." dedi.

Çiğ süt zammı gelmeden harekete geçtiler, etiketlere yansıttılar. Geçtiğimiz hafta Ulusal Süt Konseyi çiğ süte yüzde 17,4 artış yapacağını söyledi. Yürürlüğe girme tarihi 22 Ocak'tı ama ondan önce süt ürünlerinin fiyatları arttı.

ETİKETLER GEÇEN HAFTADAN DEĞİŞTİ

17-22 Ocak tarihleri arasında market raflarında fiyatlar değişti.

Kanal D Haber'e konuşan esnaf, "Süt fiyatlarına 22 Ocak'ta artış olacakken peynir fiyatlarına yüzde 30 zam geldi." dedi.







