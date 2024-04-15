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  4. Çiğ süte yüzde 8,5 zam geliyor! 1 Mayıs'ta geçerli olacak

Çiğ süte yüzde 8,5 zam geliyor! 1 Mayıs'ta geçerli olacak

15.04.2024 19:27
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Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süte zam yapılacağını duyurdu. USK, çiğ süt tavsiye fiyatının 1 Mayıs'tan geçerli olmak üzere üreticinin eline litre başına net 14,65 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdi.

Çiğ süte yüzde 8,5 zam geliyor! 1 Mayıs'ta geçerli olacak

Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt tavsiye fiyatının 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere üreticinin eline litre başına net 14,65 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdi. Söz konusu değişiklik, süpermarketler de dahil olmak üzere peynir ve süt ürünlerinde fiyat artışı yaşanmasına neden olacak.

Konseyin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, çiğ süt tavsiye fiyatı 1 Mayıs'tan geçerli olmak üzere tespit edildi.

Buna göre, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı, çiğ süt desteği hariç üreticinin eline litre başına net 14,65 lira geçecek şekilde belirlendi. Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde, bu giderler üreticiye ilave ödenecek. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir 0,1'lik değişim için 22 kuruş fark uygulanacak.

Duyuruya göre, bundan sonraki süreçte çiğ süt tavsiye fiyatı maliyetler çerçevesinde yeniden değerlendirilerek piyasa koşullarına göre güncellenebilecek.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zam çiğ süt
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