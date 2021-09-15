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BİM: Yetkililer süt fiyatı niye arttı diye soruyor! Bilmiyorlar ki çiğ süt fiyatını devlet arttırdı

15.09.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fahiş fiyat artışlarından dolayı Bakanlık son zamanlarda denetimleri yoğunlaştırdı. Öte yandan BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç'tan gıda fiyatlarındaki artışla ilgili dikkat çeken açıklama geldi. BİM İcra Kurulu Üyesi Aykaç, "Ankara’daki yetkililer, 'Ne oldu da peynir ve süt fiyatları arttı' diyor. Bilmiyorlar ki, çiğ süt fiyatını devlet arttırdı" dedi. Bu sözler sosyal medyada dikkat çekti.

Son günlerde yaşanan fahiş fiyat artışları inşaat malzemelerinden, kiralık evlere, markette satılan ürünlerden, kırtasiye malzemelerine kadar her şey cep yakıyor. Fahiş fiyatlardan dolayı kiralık ev bulamayan öğrenciler sosyal medyadan tepki gösterirken, çimento fiyatlarından dolayı müteahhitler Türkiye genelinde inşaatları durduruyor. Okulların açılmasıyla birlikte kırtasiye malzemelerinden yumurta fiyatlarına kadar birçok ürünün fiyatı arttı. Tüketicilerin tepki vermesiyle birlikte Ticaret Bakanlığı, marketlerde fiyat denetimi başlattı. Türkiye'nin en büyük perakende zincir marketlerinin başında gelen BİM'in icra kurulu üyesi Galip Aykaç'tan denetimler ve fiyat artışlarıyla ilgili olay açıklamalar geldi.

İşte Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Galip Aykaç'ın BloombergHT’de yayınlanan “60 Dakika” programındaki açıklamalarından satır başları;

NE ZAMAN SIKIŞILSA BİR DENETLEME BAŞLIYOR

Ticaret Bakanlığı ve diğer birimler bizleri çok sık denetliyorlar. Bu denetimlerde de buldukları bir şey varsa gereğini yapıyorlar. Şu anda da bir kaç gündür denetimler var. Ne zaman sıkışılsa böyle bir denetime başvuralım diyerek böylece bir çözüm bulabileceklerini düşünüyorlar. Bu böyle olmaz yani...

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FAHİŞ FİYATLA PERAKENDE SEKTÖRÜNÜN BİR ALAKASI YOK

Perakende noktaları aslında enflasyonun düşmesine sebep olan bir rekabet içerisinde çalışıyorlar. Merkez Bankası verilerine göre perakende sektöründe net kar marjı 1.6'dan 1.2'ye düşmüş durumda. Eğer burada bu işer yapılıyorsa bu paralar nerede? Böyle bir dünya yok, lütfen bizi töhmet altında bırakmasınlar... Fahiş fiyatla perakendenin bir alakası yok...

ANKARA'DAN SORUYORLAR AMA BİLMİYORLAR!

Sadece sebze-meyveye bakmayalım. Bu artışlar sadece sebze meyve ile sınırlı değil. Soruyor Ankara'dan bazı yetkililer; 'Ya ne oldu peynir fiyatları, süt fiyatları arttı?' Ama bilmiyorlar ki çiğ süt fiyatını devlet artırdı zaten... Yani bunlarla da mücadele ediyoruz, onlara da izahatta bulunuyoruz anlatabildim mi?

Bu sektörün bu kadar töhmet altında bırakılması doğru değil. Bu fiyat artışlarıyla bu sektörün uzaktan yakından alakası yok. Bu tamamen bir algı yönetimi, Bu algıya biz müsaade etmeyeceğiz...

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