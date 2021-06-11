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Çıktığı baskülü kıran kurbanlık boğaya ikinci el otomobil fiyatı istendi!

11.06.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurbanlık boğayı gören korkudan kaçıyor. Bursa'da çıktığı kantarı bozan 1 tonun üzerindeki boğa, kurban bayramında ikinci el otomobil fiyatına satışa çıktı.

Çıktığı baskülü kıran kurbanlık boğaya ikinci el otomobil fiyatı istendi!

Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren Uluabat Çiftliği tarafından satışa çıkarılan 1 ton 150 kiloluk boğa günde 15 kilo yem yiyor. Görenleri korkutan bir cüsseye sahip boğa, sahibi tarafından 26 ayda özenle beslendi.

50 BİN LİRA İSTENİYOR

Çıktığı kantarı bozan dev boğa, kurban bayramı öncesi sahibi tarafından satışa çıkarıldı. Sahibi tarafından 50 bin lira istenen boğanın bayrama kadar 1 ton 300 kiloyu bulması bekleniyor.

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Kurban bayramı için boğasını özenle beslediğini ifade eden Mehmet Verep, "Boğamız 1 ton 150 kilo. Kurban bayramında 1 ton 300 kiloyu bulmasını bekliyoruz. 26 aylık olan bu boğayı 1 yıldır çiftliğimizde özenle besliyoruz. İlk başlarda ot ağırlıklı beslediğimiz boğamızı son beside arpa ezmesi kesif yemiyle besledik. Boğamız günde 15 kilo yem yiyor.

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Bu boğamızı 50 bin liradan satışa çıkarttık. Bu yıl kurbanlık fiyatları geçen yıla nazaran yüzde 30 arttı. Maliyetler yüzde elli arttı. Biz buna rağmen yüzde 30 zam yaptık. Bu yıl kurbanlıklara büyük talep var. Çiftliğimizdeki kurbanlıkların üçte ikisini sattık" dedi.

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Kaynak: İHA

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Bursa
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
48 liradan 600 kilo eti gelse. fiyatı o işte. boş hesap yapmayın sayın satıcı. herkes keriz değil
50 bine araba kalmadı güzel ülkemde, zehir ettiniz herşeyi

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