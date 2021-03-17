Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! İşte 17 Mart Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'nun bu haftaki ikinci çekilişi sonuçlandı. Noter huzurunda ve el değmeden gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto bu akşamki çekilişin ardından 127.180.207TL devretti. Peki, 17 Mart Çılgın Sayısal Loto'nun şanslı numaraları hangileri oldu? İşte, 17 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları!

17 MART ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'nun bu haftaki ikinci çekilişi gerçekleştirildi. Bu akşamın şanslı numaraları ise 7, 13, 15, 69, 78, 79, 10 oldu.

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ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto oyununda her bir kolon için 90 sayı içinden, 6 sayı seçilmesi gerekmektedir. Çılgın sayısal loto Milli Piyango’nun resmi web sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango mobil uygulamasından veya Çılgın Sayısal Loto bayilerinden oynanabilmektedir.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI