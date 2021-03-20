Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları!

Çılgın Sayısal Loto 20 Mart sonuçlarının açıklanmasına sayılı dakikalar kaldı. Milli Piyango İdaresi tarafından haftada üç gün düzenlenen Çılgın Sayısal Loto’nun bu akşam devreden büyük ikramiye tutarı 127.180.207 TL oldu. Sonuçların açıklanmasına az bir zaman kala vatandaşlar arama motorları üzerinden Çılgın Sayısal Loto açıklandı mı? sorusuna yanıt arama başladı. Peki, 20 Mart Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar..

20 MART ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından haftada üç gün olmak üzere düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. Bu akşam Tv8 ekranlarında Alp Kırşan'ın sunumu ile gerçekleştirilecek olan çekiliş sonuçarı 20.45'te belli olacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto oyununda her bir kolon için 90 sayı içinden, 6 sayı seçilmesi gerekmektedir. Çılgın sayısal loto Milli Piyango’nun resmi web sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango mobil uygulamasından veya Çılgın Sayısal Loto bayilerinden oynanabilmektedir.