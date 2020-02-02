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Çimento sektörü TÜFE +1 zam oranında uzlaştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.02.2020 13:08 | Son Güncelleme

ÇEİS ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında imzalanan yeni dönem grup toplu iş sözleşmesine göre, çimento sektörü çalışanlarına ilk yıl TÜFE +1, ikinci yıl ise TÜFE oranında zam yapılacak

İSTANBUL (AA) - Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile muhatap işçi sendikası Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında 2020 ve 2021 yıllarında geçerli olacak yeni dönem grup toplu iş sözleşmesi imzalandı.

ÇEİS'ten yapılan açıklamaya göre, sendikalar, Türkiye genelindeki 35 kuruluşa bağlı 64 tesiste çalışan yaklaşık 7 bin kişi adına, TÜFE +1 oranında zam için el sıkıştı.

Anlaşmaya göre, Türk çimento sektörü çalışanlarına ilk yıl TÜFE +1, ikinci yıl ise TÜFE oranında zam yapılacak. Sosyal yardımlar kapsamında ise ilk yıl yüzde 15 artışla aylık 460 TL, ikinci yıl yüzde 12 artışla aylık 515 TL sosyal yardım ödenmesinde uzlaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık, Türk çimento sektöründe uzun yıllardır devam eden karşılıklı sosyal diyalog ve uzlaşma temeliyle sağlanan çalışma barışının, tüm sektörlere örnek olduğunu belirtti.

Çalbıyık, sektörde 2020 ve 2021 yıllarında geçerli olacak grup toplu iş sözleşmesi sürecini, karşılıklı anlaşmayla sonuçlandırdıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"18 Aralık 2019’da başlayan müzakerelerimiz, toplam 4 görüşmenin ardından 31 Ocak 2020 tarihinde tamamlandı. Böylece, üye fabrikalarımızı kapsayan yeni dönem grup toplu iş sözleşmesini, yasal süre içinde anlaşma sağlayarak imzalamış olduk. Görüşmeler boyunca kurulan sosyal diyalog ve karşılıklı özveri sayesinde 2 yıl devam edecek başarılı bir uzlaşmaya daha imza attık. Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden biri olan çimento sektöründe, uzun yıllardır adeta bir gelenek haline gelen çalışma barışını sürdürmeye devam edeceğiz. 2020 ve 2021 yılı grup toplu iş sözleşmesi tüm sektörümüze hayırlı olsun."

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Çimento sektörü TÜFE,

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