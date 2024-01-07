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Çin'den ABD'li savunma şirketlerine yaptırım

07.01.2024 14:59 | Son Güncelleme:
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Çin, beş ABD'li savunma sanayii şirketine yaptırım uygulanacağını açıkladı. Yaptırım uygulanacak şirketler BAE Systems Land and Armaments, Alliant Techsystems Operations, AeroVironment, Viasat ve Data Link Solutions olarak sıralandı.

Çin'den ABD'li savunma şirketlerine yaptırım

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Çin'in ABD'nin Tayvan'a yaptığı son silah satışlarına tepki olarak beş ABD askeri üreticisine yaptırım uygulayacağını söyledi.

Yaptırımlar Tayvan'da 13 Ocak'ta yapılacak olan ve Çin'in savaş ile barış arasında bir seçim olarak gördüğü başkanlık ve parlamento seçimleri öncesinde geldi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz ay Tayvan'ın taktik bilgi sistemlerinin korunmasına yardımcı olacak 300 milyon dolarlık ekipman satışını onaylamıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada son silah satışlarının "Çin'in egemenliğini ve güvenlik çıkarlarını ciddi şekilde baltaladığını, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı ciddi şekilde tehlikeye attığını" söyledi.

Yaptırım uygulanacak şirketler BAE Systems Land and Armaments, Alliant Techsystems Operations, AeroVironment, Viasat ve Data Link Solutions olarak sıralandı.

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Çin Yaptırım abd savunma şirket
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