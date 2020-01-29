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Çin doğal taş sektörü fuarı coronavirüs nedeniyle ertelendi

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2020 11:07 | Son Güncelleme

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan coronavirüsü nedeniyle Çin’in Xiamen kentinde  düzenlenen ve sektöründe dünyanın en büyük fuarları arasında olan Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı ertelendi.

Çin doğal taş sektörü fuarı coronavirüs nedeniyle ertelendi

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan coronavirüsü nedeniyle Çin’in Xiamen kentinde düzenlenen ve sektöründe dünyanın en büyük fuarları arasında olan Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı ertelendi. 16-19 Mart tarihinde düzenlenmesi planlanan Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 6-9 Haziran tarihine ertelendi.

Madencilik sektöründe faaliyet gösteren 15 Sivil Toplum Kuruluşunun oluşturduğu Maden Platformu'ndan yapılan açıklamada, bir süredir devam eden korumacılığa dayalı dünya ticaret savaşlarının ve dünya ekonomilerindeki durgunluğun Çin'i son derece olumsuz etkilediği vurgulandı.

Açıklamada, bu olumsuzlukların 2019 yılında Türkiye'den Çin'e yapılan ihracatı gerilettiği, bütün bu olumsuzlukların üzerine üzerine Çin'de ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle Çin’deki kentlerin karantina altına alınmasının, ülke içi seyahatlerin yasaklanmasının Çin'in üretimi için ihtiyaç duyduğu mal alımını neredeyse sıfırladığı, 16-19 Mart’ta yapılacak Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nın 6-9 Haziran'a ertelenmesinin krizin uzun süreceğinin ve derinleştiğinin belgesi olduğu vurgulandı.
Açıklamaya göre, Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu’nu gerçekleştiren Ege Maden İhracatçıları Birliği erteleme sonrasında kriz masası kurdu.

Ege Maden İhracatçıları Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada; Xiamen Fuarı’nda 150 doğal taş firmasının stant açmaya hazırlandığı, binlerce iş insanının ise ziyaretçi olarak Çin’e gitmek için uçak ve otel rezervasyonları yaptırdığı, oluşan fors majör durum nedeniyle firmaların uçak biletlerinin ve otel rezervasyonlarının yeni tarihe göre güncellenmesi için harekete geçildiği, firmalarımızın mağdur olmayacakları şekilde kısa sürede çözüme kavuşturmaya çalışıldığı ifade edildi.
Maden Platformu’nda; İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Ege Maden İhracatçıları Birliği, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, Denizli İhracatçılar Birliği, Agrega Üreticileri Derneği, Altın Madencileri Derneği, Aydın Sanayi Odası, Çanakkale Madenciler Derneği, Ege Bölgesi Madenciler Derneği, Kireç Sanayicileri Derneği, Kömür Üreticileri Derneği, Seramik, Cam ve Çimento Hammaddeleri Üreticileri Derneği, Tüm Mermer Doğaltaş ve Makineleri Üreticileri Birliği, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği, Türkiye Madenciler Derneği ve Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı temsil ediliyor.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
Wuhan, coronavirüsü, Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı,

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