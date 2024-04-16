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Çin ekonomisi beklentileri aştı: Yüzde 5.3 büyüme geldi

16.04.2024 09:59
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Çin ekonomisi ilk çeyrekte beklentileri aşarak yüzde 5,3 büyüdü. Ekonominin yeniden soğuma eğilimine girdiğine işaret eden martta sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 4,5 ve perakende satışlar yüzde 3,1 artış gösterdi.

Çin ekonomisi beklentileri aştı: Yüzde 5.3 büyüme geldi

Çin ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde, gayrimenkul piyasasındaki süregelen düşüş ve zayıflayan iç talebe rağmen, beklentilerin üzerinde, yüzde 5,3 büyüme kaydetti.

GSYH, 29,63 TRİLYON YUANA ULAŞTI

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), Ocak-Mart 2024 döneminde, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 5,3 artarak 29,63 trilyon yuana (yaklaşık 4,17 trilyon dolar) ulaştı.

Büyüme oranı, finansal bilgi servisi Wind'in yüzde 4,9 yönündeki tahmininin üzerinde gerçekleşirken, hükümetin bu yıl "yüzde 5 civarında" olmasını öngördüğü büyüme hedefine paralel gerçekleşti.

GSYH, 2024'ün ilk çeyreğinde geçen yılın son çeyreğine göre yüzde 1,6 artarken, önceki çeyrekteki yüzde 1,2'lik yükselişin üzerine çıktı.

Çin ekonomisi, 2023'te yıllık bazda yüzde 5,2 büyümüştü.

EKONOMİ SOĞUMA İŞARETLERİ VERİYOR

UİB, ayrıca Mart 2024 dönemine ait sanayi üretimi, perakende satışlar, sabit sermaye yatırımları ve işsizlik rakamlarından oluşan veri setini de açıkladı.

Mart ayı verileri, ilk iki aydaki toparlanma işaretlerinin ardından ekonominin yeniden soğuma eğilimine girdiğine işaret etti.

Buna göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,76 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi, martta yıllık bazda yüzde 4,5 artarken, ocak ve şubattaki yüzde 7'lik yükselişin altında performans gösterdi.

Tüketimin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar ise yüzde 3,1 artarak, ilk iki aydaki yüzde 5,5 yükselişin gerisinde kaldı.

Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları ise ilk çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 büyürken, ilk iki aydaki yüzde 4,3'lük artışın üzerine çıktı.

GAYRİMENKUL YATIRIMLARINDAKİ DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Sabit sermaye yatırımları içinde altyapı yatırımları yüzde 6,5, imalat yatırımları yüzde 9,9 artarken, gayrimenkul yatırımları yüzde 9,5 azalarak son 2 yıldaki düşüşünü sürdürdü.

Yatırımcı güveninin göstergesi olarak kabul edilen özel sermaye yatırımları ise ilk çeyrekte yalnızca yüzde 0,5 artış kaydetti.

Kentlerdeki işsizlik oranı martta ilk iki aya göre 0,1 puan azalarak 5,2'ye geriledi. İlk iki ayda yüzde 14,6 olduğu bildirilen genç işsizlik oranı ise bu ay da açıklanmadı.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çin Ekonomi büyüme
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