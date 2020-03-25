FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Çin ekonomisine koronavirüs darbesi

Çin ekonomisine koronavirüs darbesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.03.2020 13:22 | Son Güncelleme

Çin'in ithalatı koronavirüs salgını nedeniyle 2020'nin Ocak-Şubat aylarında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 17 azaldı.

Çin ekonomisine koronavirüs darbesi

Küresel bir tehdide dönüşen koronavirüs salgını, hastalığın ortaya çıktığı Çin Halk Cumhuriyeti'nin ekonomisini de olumsuz etkiliyor. Çin Gümrük Bakanlığı yaşanan koronavirüsü krizi nedeniyle Çin'in ihracatında, bir önceki yıla oranla yüzde 17,2 oranında düşüş yaşandığını ve 292,45 milyar dolara gerilediğini bildirdi. Söz konusu veri, Çin'in Amerika Birleşik Devletleri ile yaşadığı ticaret savaşının etkisiyle, 2019 yılının Şubat ayında yaşanan krizden bu yana en sert düşüş anlamına geliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti hükümeti koronavirüs salgınının yayılma hızını azaltmak için, bu yıl 24 Ocak'ta kutlanan Çin yeni yıl tatilini 10 Şubat'a kadar uzatma kararı almıştı. Ancak bu karar, üretimin hissedilir bir biçimde düşmesi nedeniyle ülke ekonomisine büyük zarar verdi. Fabrikalardaki işçilere yönelik karantina uygulamaları, kesintiye uğrayan tedarik zinciri ve ulaşımdaki kısıtlamalar söz konusu zararın başlıca sebeplerini oluşturuyor.

Koronavirüs salgını ihracatın yanında Çin'in ithalatını da olumsuz etkiliyor. Gümrük Bakanlığı, Çin'e Ocak ve Şubat aylarında ithal edilen mallarda da, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde dört oranında azalma olduğunu bildirdi.

ABD Çin'den gelen dolarlara karantina uyguluyor

ABD koronavirüsün yayılmasına önlem olarak Çin ve diğer Asya ülkelerinden gelen dolarlara karantina uyguluyor. ABD Merkez Bankaları Sistemi (FED) tarafından yapılan açıklamaya göre, 21 Şubat'tan bu yana Çin'den ve diğer Asya ülkelerinden gelen banknotlar piyasaya sürülmüyor. FED sözcüsü, ülke dışından gelen banknotların 60 güne kadar piyasaya sürülmemesinin normal olduğunu ifade etti. Çin'den gelen banknotlar, en az yedi ila 10 gün arasında FED'in depolarında tutuluyor.

AFP,dpa / ET,JD

© Deutsche Welle

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ne yasak dinlediler, ne korona! Böyle yakalandılar Ne yasak dinlediler, ne korona! Böyle yakalandılar
Bakan duyurdu: Seri üretimi başlıyorBakan duyurdu: Seri üretimi başlıyor
Pasaport harcı 2020 ne kadar? Pasaport harcı 2020 zammı ne kadar oldu?Pasaport harcı 2020 ne kadar? Pasaport harcı 2020 zammı ne kadar oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs salgınında son durum!

Koronavirüs salgınında son durum!

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

O üründe vergi yüzde 0 oldu

O üründe vergi yüzde 0 oldu

Bakan Selçuk gece yarısı açıkladı! Erdoğan'ın verdiği müjde kanunlaştı

Bakan Selçuk gece yarısı açıkladı! Erdoğan'ın verdiği müjde kanunlaştı

Bakan duyurdu: Seri üretimi başlıyor

Bakan duyurdu: Seri üretimi başlıyor

6 milyon liralık destek geliyor

6 milyon liralık destek geliyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

İşsiz vatandaşlara İŞKUR'dan 2354 TL maaş! İşte şartları

İşsiz vatandaşlara İŞKUR'dan 2354 TL maaş! İşte şartları

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

2 milyon haneye 1000 TL destek

2 milyon haneye 1000 TL destek

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta zam

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta zam

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Corona virüs önlemleri! Ekmek satışında yeni dönem

Ekmek satışında yeni dönem

Rekabet Kurumu uyardı: Fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacağız

Rekabet Kurumu uyardı! Yapana ağır ceza var

Moody’s petrol ihracatı yapan ülkeleri uyardı

Moody’s petrol ihracatı yapan ülkeleri uyardı

Ekonomide koronavirüs etkisi: Hem tehdit hem fırsat

Ekonomide koronavirüs etkisi: Hem tehdit hem fırsat

Ekonomide koronavirüs etkisi: Hem tehdit hem fırsat

Ekonomide koronavirüs etkisi: Hem tehdit hem fırsat

Çin ekonomisine koronavirüs darbesi

Çin ekonomisine koronavirüs darbesi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.