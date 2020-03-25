Çin ekonomisine koronavirüs darbesi

Küresel bir tehdide dönüşen koronavirüs salgını, hastalığın ortaya çıktığı Çin Halk Cumhuriyeti'nin ekonomisini de olumsuz etkiliyor. Çin Gümrük Bakanlığı yaşanan koronavirüsü krizi nedeniyle Çin'in ihracatında, bir önceki yıla oranla yüzde 17,2 oranında düşüş yaşandığını ve 292,45 milyar dolara gerilediğini bildirdi. Söz konusu veri, Çin'in Amerika Birleşik Devletleri ile yaşadığı ticaret savaşının etkisiyle, 2019 yılının Şubat ayında yaşanan krizden bu yana en sert düşüş anlamına geliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti hükümeti koronavirüs salgınının yayılma hızını azaltmak için, bu yıl 24 Ocak'ta kutlanan Çin yeni yıl tatilini 10 Şubat'a kadar uzatma kararı almıştı. Ancak bu karar, üretimin hissedilir bir biçimde düşmesi nedeniyle ülke ekonomisine büyük zarar verdi. Fabrikalardaki işçilere yönelik karantina uygulamaları, kesintiye uğrayan tedarik zinciri ve ulaşımdaki kısıtlamalar söz konusu zararın başlıca sebeplerini oluşturuyor.

Koronavirüs salgını ihracatın yanında Çin'in ithalatını da olumsuz etkiliyor. Gümrük Bakanlığı, Çin'e Ocak ve Şubat aylarında ithal edilen mallarda da, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde dört oranında azalma olduğunu bildirdi.