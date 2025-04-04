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Çin etkisi piyasayı salladı! Piyasa tam 1000 puan kaybetti... New York borsası çalkantıda

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
04.04.2025 17:22
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New York borsası, ABD'nin tarifelerinin ekonomiyi resesyona sürükleyebileceği endişeleriyle sert düşüşle açıldı. Dow Jones endeksi 1000 puan kaybederek yüzde 2,45 azaldı. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri de sırasıyla yüzde 2,48 ve yüzde 2,86 düşüş gösterdi. Çin'in ABD'nin tarifelerine misilleme olarak ek tarifeler getirmesi, piyasada kayıpları derinleştirdi.

Çin etkisi piyasayı salladı! Piyasa tam 1000 puan kaybetti... New York borsası çalkantıda

New York borsası, ABD'nin tarifelerinin ekonomiyi resesyona sürükleyebileceği endişeleriyle haftanın son işlem gününe sert düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi 1000 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 2,45 azalarak 39.551,47 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,48 azalışla 5.262,47 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,86 kayıpla 16.077,44 puana indi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta açıkladığı karşılıklı tarifelerin ardından sert satış dalgasına maruz kalan pay piyasaları, misilleme açıklamaları sonrasında haftanın son işlem gününe de negatif seyirle başladı.

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"PİYASALAR PATLAYACAK, BORSA PATLAYACAK"

Trump, piyasaların tarifelere tepkisine dair, "Bence her şey çok iyi gidiyor. Piyasalar patlayacak, borsa patlayacak." dedi.

Çin, ABD'nin karşılıklı tarifeler kapsamında ülkeden ithal ürünlere getirdiği yüzde 34'lük gümrük vergisi artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurdu.

Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Çin yanlış oynadı, paniklediler. Bu karşılayamayacakları tek şey." ifadesini kullandı.

Analistler, dün S&P 500 ile Nasdaq endekslerinin 2020'den bu yana en büyük günlük kaybını yaşadığına işaret ederek, Çin'in misillemesinin piyasada kayıpları derinleştirdiğini söyledi.

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İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 4,1'DEN 4,2'YE ÇIKTI

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de tarım dışı istihdam martta 228 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den 4,2'ye çıktı.

Trump, istihdam verilerine dair ise "Harika rakamlar, beklenenden çok daha iyi. Şimdiden işe yarıyor. Sıkı durun, kaybedemeyiz." değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, yaklaşık 12 baz puan azalarak yüzde 3,94'e indi. "Korku endeksi" olarak da bilinen VIX Endeksi, yüzde 30 artışla 39 değerini aştı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı açıklamaların da beklendiğini kaydetti.

(AA)

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