Çin hükümeti, yapay zeka uygulaması Manus'un Meta'ya satışını durdurdu

Çin hükümeti, ABD’li teknoloji şirketi Meta’nın Çinli bir şirket tarafından geliştirilen yapay zeka uygulaması Manus’u devralma işlemini durdurduğunu bildirdi.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Ülkenin ana ekonomik planlama organı Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonundan (NDRC) yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma sonucunda Manus projesinin yabancı bir şirkete devrinin yatırım kurallarını ihlal ettiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu devir işleminin yasaklanmasına karar verildiği, ilgili tarafların devir bedelini iade etmesi gerektiği kaydedildi.

Çin’in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde kurulan “Butterfly Effect PTE. LTD.” şirketi tarafından geliştirilen Manus, çok adımlı görevleri otonom şekilde yerine getirebilen yapay zeka uygulamasıyla ülkede kısa sürede popülerlik kazanmıştı.

ABD’li teknoloji şirketi Meta’nın, Mart 2025’te resmi olarak piyasaya sürülen uygulamayı Aralık 2025’te 2 ila 3 milyar dolar arasında olduğu tahmin edilen bir bedelle satın aldığı belirtilmişti. Şirket, satış bedelini kamuoyuna açıklamamıştı.

Başlangıçta Vuhan merkezli olan şirketin, devir işlemlerinin yürütüldüğü dönemde internet ve yapay zeka alanında düzenleyici kuralların daha esnek olduğu Singapur’a taşındığı ifade edildi.

Meta’nın projeyi satın aldıktan sonra Manus’un teknolojisini Whatsapp ve Instagram gibi uygulamalarına entegre etmeye başladığı kaydedildi.

Çin Ticaret Bakanlığı, Ocak 2026’da Manus’un Meta’ya devrine ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Çin hükümetinin kararının, ABD-Çin ilişkileri açısından da sonuçlar doğurabilecek hukuki bir anlaşmazlığa yol açabileceği öngörülüyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TOKİ İstanbul 100 bin konut kura çekilişi tamamlandıTOKİ İstanbul 100 bin konut kura çekilişi tamamlandı
Nevşehir'de çiftçilere 22,2 ton kuru fasulye tohumu dağıtıldıNevşehir'de çiftçilere 22,2 ton kuru fasulye tohumu dağıtıldı

En Çok Okunan Haberler
Yalova İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı

Yalova İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı

Ankara’da vatandaş mantar ararken patlamamış top mermisi buldu

Ankara’da vatandaş mantar ararken patlamamış top mermisi buldu

Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 3-0 devirdi!

Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 3-0 devirdi!

Taytını indirip kaslarını gösterdi! Yaşı konuşuldu

Taytını indirip kaslarını gösterdi! Yaşı konuşuldu

Dev otomobil markası satışlarını durduruyor!

Dev otomobil markası satışlarını durduruyor!

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

