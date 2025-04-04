Çin'in ardından Rusya'dan da ABD'nin gümrük tarife kararına yanıt geldi! "Dünya ekonomisi kargaşa içinde..."

Kremlin Sözcüsü Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı. Peskov, son günlerde ABD'nin aldığı gümrük tarifelerindeki değişiklik kararı sonrasında yaşanan finansal dalgalanmalar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

PESKOV ABD-İRAN İLİŞKİLERİNİ YORUMLADI

ABD'nin İran'a yönelik sertleşen söylemlerini değerlendiren Peskov, "Şu anda ABD ile ilişkilerimizi yeniden tesis etmeye çalışıyoruz ancak İran da bizim derin ilişkilerimiz olan ortağımız ve müttefikimizdir." dedi.

"RUSYA ABD İLE TİCARETE SAHİP OLMADIĞI İÇİN..."

Peskov, ABD'nin çok sayıda ülkeye yönelik duyurduğu tarifelere ilişkin, Rusya'nın ABD ile ticarete sahip olmadığı için söz konusu ülkeler arasında yer almadığını kaydetti.

"TÜRBÜLANSA TANIK OLUYORUZ, DÜNYA KARGAŞA İÇİNDE"

Tarifeler nedeniyle dünyada bir türbülansın yaşandığını anlatan Peskov, "ABD tarifelerinin Rusya'ya faydalı olması düşük bir ihtimal. Küresel ekonomi bu kararlara çok duygusal tepki veriyor. Uluslararası pazarlarda yüksek düzeyde bir türbülansa tanık oluyoruz ve elbette dünya ekonomisi şu anda kargaşa içinde." yorumunu yaptı.

Peskov, Rus ekonomisinin güçlü ve dirençli durumda olduğuna işaret ederek, "Bununla birlikte, küresel ekonomide şu anda yaşanmakta olan türbülans nedeniyle ek çabalara ihtiyaç duyulacaktır." dedi.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır