Çin'in çip ihracatı, yapay zeka kaynaklı taleple artıyor

Çin Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre, Çin, eylül ayında 32,7 milyar adet entegre devre birimi (ICU) ihraç ederken, ihracatın parasal değeri 45 milyar dolara ulaştı.

Çinli üreticiler bu dönemde yıllık bazda yalnızca yüzde 1 daha fazla ürün ihraç ederken, ihracatın parasal değeri yüzde 136 arttı.

Ülke bu yılın 9 ayında 275,2 milyar ICU ihraç ederken, ihracatın parasal değeri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 108 artarak 302 milyar dolar oldu.

Bu dönemde çip ihracatındaki artış yıllık yüzde 16,4 olan genel ihracat artışını geride bıraktı.

BİLGİSAYAR VE ELEKTRİK DONANIMLARINA KÜRESEL TALEP ARTIYOR

Gümrükler Genel İdaresi Başkan Yardımcısı Vang Cün, yapay zeka teknolojisindeki hızlı gelişimin bilgisayar altyapısına küresel yatırımı büyüttüğü, bunun da terminal donanımları ve ara ürünlere talebi artırdığını belirtti.

Yapay zeka sistmeleri için inşa edilen büyük ölçekli bilgisayar sistemleri ve veri merkezlerinin elektrik donanımlarına telbi de artırdığına işaret eden Vang, bunun Çin'in elektrik üretimi, nakli ve enerji depolama donanımlarına talebi arttırdığı değerlendirmesinde bulundu.

Vang, donanım ihracatının çiplerden daha fazla artış gösterdiğine dikkati çekerek, 2026'nın 9 ayında bilgisayar parçaları ihracatının yüzde 210, katı diskler gibi hafıza bileşenleri ihracatının yüzde 130 ve sunucular gibi veri işleme donanımlarının ihracatının yüzde 7,2 arttığını ifade etti.

Çinli yetkili, Çin yapımı yapay zeka gözlükleri ve robotların da uluslararası piyasalara giderek daha fazla entegre olmaya farklı uygulama senaryolarında kullanılmaya başlandığını dile getirdi.

Bu arada çip ithalatı da, Çin içinde yapay zeka ve ditijal altyapıya yoğun yatırımın sürüklediği taleple birlikte yükseldi. 9 aylık dönemde ICU ithalatı yüzde 56,6, hafıza çipi ithalatı ise yüzde 150 artış kaydetti.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır