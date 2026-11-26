Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde fon toplantısında konuştu. Yılmaz erken seçim tartışmalarına yanıt verdi.

"BU ERKEN SEÇİM OLARAK NİTELENDİRİLEMEZ"

Yılmaz şunları ifade etti:

"Seçim 2028 yılında olacak. Seçimlerle ilgili spekülatif iddialara itibar etmeyin. Bir ay veya iki ay önce yapılabilir mi? Bu erken seçim olarak nitelendirilemez. Dünyanın bu zor döneminde liderlik her zamandan daha önemli hale geldi. Seçim tarihinde bir tartışma yok. Bunun üzerinden bir takım tartışmalar yapıp, yaptığımız çalışmaların bununla ilişkilendirilmesi doğru değil. Emeklilerimizin yaşadığı bir mesele var. Burada bir iyileştirmeye yönelik bir çaba içindeyiz."